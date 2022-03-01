Уничтожена группа кадыровцев, которая должна была убить Зеленского

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал о ликвидации "элитных" кадыровцев, которые планировали убить президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом он сказал во время телемарафона.

По словам Данилова, Украина получила информацию от представителей ФСБ РФ, которые не желают участвовать в войне.

«Благодаря этому была уничтожена та элитная кадыровская группа, которая отправилась сюда именно для ликвидации нашего президента», — сказал он.

Данилов рассказал, что таких групп было две. Украинские службы их отслеживали. Одну группу «накрыли» в Гостомеле, другая «находится под прицелами».