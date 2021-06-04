Данилов сообщил о переговорах по отказу от минской площадки

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов сообщил, что настоящее время идут переговоры по вопросу переноса дискуссий по урегулированию ситуации на Донбассе из Минска.

«Будем ли переносить наши переговоры из Минска? Конечно, такой вопрос стоит. Сегодня идут переговоры», — сказал он в пятницу на брифинге по итогам заседания СНБО. При этом он не уточнил, кто участвует в этих дискуссиях.

В ответ на вопрос одного из журналистов, может ли Украина в судебном порядке обязать стороны переговоров перенести их в другое место, Данилов сказал, что это невозможно. «К сожалению, такого суда нет», — добавил он.

Идея переноса переговоров по Донбассу из Минска появилась после президентских выборов, состоявшихся в Беларуси в августе 2020 года. Их результаты Украина не признала, в отношениях между двумя странами возник кризис. Глава украинской делегации в контактной группе Леонид Кравчук, в частности, заявлял в апреле, что Минск не устраивает как место проведения переговоров по Донбассу из-за того, что Беларусь не является нейтральной страной. Кравчук сказал также, что альтернативой Минску может стать Польша или другая нейтральная и демократическая страна.

Глава МИД Дмитрий Кулеба также заявлял, что не видит возможности продолжения переговоров по Донбассу в Минске. Эта площадка, по его мнению, «сохранится как бренд». Министр также добавил, что есть разные варианты того, какая площадка может прийти на смену минской, но признал, что она должна подойти для Украины, ОБСЕ и РФ.