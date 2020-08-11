Соперник Лукашенко Светлана Тихановская записала видеообращение

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, которая выехала в Литву, записала видеообращение. Тихановская заявила о том, что принятое решение — это только ее решение.
«Вы знаете, я думала, что вся эта кампания меня очень сильно закалила и придала мне столько сил, что я выдержу всё. Но, наверное, я так и осталась той слабой женщиной, которой была изначально. Я приняла очень тяжёлое для себя решение. Это решение я приняла абсолютно самостоятельно: ни друзья, ни родные, ни штаб, ни Сергей никоим образом на него просто не могли повлиять», — заявила Тихановская.
Она отметила, что знает — многие ее не поймут, осудят и возненавидят.
«Но, знаете, не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я. Поэтому, люди, берегите себя, пожалуйста — ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит. Дети — это самое важное, что есть в нашей жизни» — добавила Тихановская.
Отметим, что незадолго до этого, доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова в комментарии TUT. BY заявила о том, что кандидата в президенты вывезли из страны белорусские власти. По ее словам, отъезд Тихановской позволил освободить начальника ее штаба Марию Мороз, которую задержали накануне выборов.
«У Светланы не было выбора. Важно, что она на свободе и жива. Они уехали вместе с Марией Мороз. Однако в заложниках продолжает находиться часть команды Светланы», — заявила Ковалькова.
По ее словам, сейчас у оппозиции есть две задачи: защитить выбор и остановить кровопролитие.
«Сейчас ситуация критическая, как бы нам всем ни было тяжело, нам нужно отказаться от насилия, мы должны защищать нашу победу легальными, ненасильственными способами. Мы призываем все демократические силы и сторонников перемен объединяться, сегодня мы будем проводить экстренные консультации и договариваться о совместных действиях», — добавила Ковалькова.
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