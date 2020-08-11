Андрею Богдану сожгли «Теслу»

Бывшему главе Офиса президента Андрею Богдану этой ночью сожгли автомобиль «Тесла».

Полиция Киева начала уголовное производство по факту поджога автомобиля, но владельца авто не называет. Сам Богдан подтвердил СМИ, что сожгли его авто.

«Около 3 часов ночи в полицию поступило сообщение о возгорании автомобиля „Тесла“ на улице Юности в Днепровском районе. На место происшествия выехали спасатели, следственно-оперативная группа и представители профильных служб полиции Киева.

Огнем повреждены три транспортных средства: „Тесла“ и две припаркованные рядом машины „Мазда“ и „Хонда“, принадлежащие местным жителям.

Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины.

Следователи назначат необходимые экспертизы в уголовном производстве по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества путем поджога», — сообщили в полиции.