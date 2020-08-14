Войти
Зеленский анонсировал дальнейший рост минимальной зарплаты
официально
Зеленский анонсировал дальнейший рост минимальной зарплаты
Разумков не исключает внесения изменений в Избирательный кодекс
парламент
Разумков не исключает внесения изменений в Избирательный кодекс

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

официально
RSS

Зеленский анонсировал дальнейший рост минимальной зарплаты

174
Зеленский анонсировал дальнейший рост минимальной зарплаты

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что увеличение с 1 сентября минимальной заработной платы до 5 тыс. грн, которое предусмотрено президентским законопроектом, — это первый этап, а в течение 2021 года должны быть реализованы следующие этапы повышения.

«Уверен, что депутаты проголосуют законопроект, поданный от президента Украины, за увеличение минимальной заработной платы до пяти тысяч гривень. Затем второй этап этой программы — увеличение с 2021г до шести тысяч гривень. И на протяжении 2021 будет третья часть — мы увеличим до шести с половиной тысяч гривень», — цитирует Зеленского в пятницу утром пресс-служба главы государства.

По его словам, после повышения минимальной заработной платы вырастут доходы работников бюджетной сферы: учителей, медиков, соцработников, поскольку их должностные оклады рассчитываются по единой тарифной сетке, привязанной к минимальной зарплате.

«Это определенные шаги в направлении действительно цивилизованного уровня жизни в Украине. Карантин продолжается, но после серьезной паузы, когда более двух месяцев не работали ни предприниматели, ни ФОПы, многие государственные предприятия, сейчас очень важно немного поддержать людей», — отметил Зеленский.

Президент обратился к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову с просьбой провести внеочередное заседание парламента 25 августа, после Дня независимости Украины, и призвал народных депутатов поддержать президентский законопроект об увеличении размера минимальной заработной платы.

Эпидемия коронавируса и ограничительные мероприятия, связанные с недопущением распространения COVID-19, ударили по реальным доходам граждан, и, как следствие, привели к уменьшению сбережений.

Председатель совета Национального банка Украины Богдан Данилишин отметил, что в первом полугодии 2020г сбережения населения сократились почти на 6%.

«Повышение минимальной заработной платы, так или иначе, повысит доходы и, соответственно, увеличит возможность сбережений. Поэтому повышение минимальной заработной платы даже до озвученной величины необходимо и целесообразно в этот момент», — отметил глава Совета НБУ.

«Инициатива президента является своевременной. Она поддержана правительством и, надеюсь, будет поддержана Верховной Радой Украины», — добавил он.

Председатель Федерации профсоюзов Украины Григорий Осовой отметил, что профсоюзы неоднократно поднимали перед правительством и работодателями вопрос о повышении уровня минимальной заработной платы. По его словам, нынешняя инфляция фактически съедает доходы, и следовало бы повысить минимальную зарплату до уровня не ниже 6,5 тыс. грн.

Председатель ФПУ также отметил, что, по их подсчетам, фонд оплаты труда в структуре затрат на производство в Украине является очень незначительным — на уровне 5-8%, тогда как в европейских странах это 25-30%, поэтому бизнес имеет ресурс для повышения зарплат.

Читайте также: В Беларуси Запад попал в сложное положение

6 августа Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о внесении изменений в закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год», предусматривающий повышение минимальной зарплаты повышении минимальной зарплаты до 5 тыс. грн с 4,723 тыс. грн с 1 сентября текущего года.

Владимир Зеленский, минимальная зарплата
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 14 августа 2020
Четверг, 13 августа 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

В Беларуси Запад попал в сложное положение

В Беларуси Запад попал в сложное положение. С одной стороны, он не может не реагировать на результаты выборов и разгон протестов. С другой стороны, он не должен подтолкнуть Беларусь в сторону ее поглощения Россией.
Скотт Янг
Скотт Янг
писатель, предприниматель

Не толкайте воду в гору

На планете живет почти 8 млрд человек - почему же так много вещей, которые можно сделать? Почему так много работы? Почему тут только один Илон Маск? Учитывая, что в последнее время Tesla становится самым дорогим автопроизводителем в мире, это хороший вопрос. Как может один человек обладать энергией и талантом, чтобы одновременно устраивать автомобильную революцию и запускать ракеты, тогда как многие из нас не могут даже ходить в спортзал каждую неделю?
Максим Могильницкий
Максим Могильницкий
управляющий партнер, адвокатское объединение «Могильницкий и партнеры»

Словосочетание «судебная реформа» давно стало чем-то вроде ругательства

Словосочетание «судебная реформа» давно стало чем-то вроде ругательства. Хватит реформировать! Попробуйте наладить работу того, что уже имеется. Они все реформируют и реформируют, а дела все хуже и хуже.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016