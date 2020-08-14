Зеленский анонсировал дальнейший рост минимальной зарплаты

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что увеличение с 1 сентября минимальной заработной платы до 5 тыс. грн, которое предусмотрено президентским законопроектом, — это первый этап, а в течение 2021 года должны быть реализованы следующие этапы повышения.

«Уверен, что депутаты проголосуют законопроект, поданный от президента Украины, за увеличение минимальной заработной платы до пяти тысяч гривень. Затем второй этап этой программы — увеличение с 2021г до шести тысяч гривень. И на протяжении 2021 будет третья часть — мы увеличим до шести с половиной тысяч гривень», — цитирует Зеленского в пятницу утром пресс-служба главы государства.

По его словам, после повышения минимальной заработной платы вырастут доходы работников бюджетной сферы: учителей, медиков, соцработников, поскольку их должностные оклады рассчитываются по единой тарифной сетке, привязанной к минимальной зарплате.

«Это определенные шаги в направлении действительно цивилизованного уровня жизни в Украине. Карантин продолжается, но после серьезной паузы, когда более двух месяцев не работали ни предприниматели, ни ФОПы, многие государственные предприятия, сейчас очень важно немного поддержать людей», — отметил Зеленский.

Президент обратился к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову с просьбой провести внеочередное заседание парламента 25 августа, после Дня независимости Украины, и призвал народных депутатов поддержать президентский законопроект об увеличении размера минимальной заработной платы.

Эпидемия коронавируса и ограничительные мероприятия, связанные с недопущением распространения COVID-19, ударили по реальным доходам граждан, и, как следствие, привели к уменьшению сбережений.

Председатель совета Национального банка Украины Богдан Данилишин отметил, что в первом полугодии 2020г сбережения населения сократились почти на 6%.

«Повышение минимальной заработной платы, так или иначе, повысит доходы и, соответственно, увеличит возможность сбережений. Поэтому повышение минимальной заработной платы даже до озвученной величины необходимо и целесообразно в этот момент», — отметил глава Совета НБУ.

«Инициатива президента является своевременной. Она поддержана правительством и, надеюсь, будет поддержана Верховной Радой Украины», — добавил он.

Председатель Федерации профсоюзов Украины Григорий Осовой отметил, что профсоюзы неоднократно поднимали перед правительством и работодателями вопрос о повышении уровня минимальной заработной платы. По его словам, нынешняя инфляция фактически съедает доходы, и следовало бы повысить минимальную зарплату до уровня не ниже 6,5 тыс. грн.

Председатель ФПУ также отметил, что, по их подсчетам, фонд оплаты труда в структуре затрат на производство в Украине является очень незначительным — на уровне 5-8%, тогда как в европейских странах это 25-30%, поэтому бизнес имеет ресурс для повышения зарплат.

6 августа Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о внесении изменений в закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год», предусматривающий повышение минимальной зарплаты повышении минимальной зарплаты до 5 тыс. грн с 4,723 тыс. грн с 1 сентября текущего года.