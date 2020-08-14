В Беларуси Запад попал в сложное положение. С одной стороны, он не может не реагировать на результаты выборов и разгон протестов. С другой стороны, он не должен подтолкнуть Беларусь в сторону ее поглощения Россией.

В последнее время наметилось заметное сближение Белоруссии с Евросоюзом и США — ослаблены санкции, Минск стали посещать высокопоставленные лица из ЕС и США, Беларусь вовлекают в проекты «Восточного партнерства» ЕС и энергетическое сотрудничество, США должны были впервые с 2008 года направить в страну посла. Это делалось с целью мотивировать двигаться в западном направлении. А также ослабить российское влияние на Беларусь — очевидно, что в РФ считают аннексию Беларуси рациональным ходом: внутрироссийские ресурсы постепенно исчерпываются, устойчивость из-за этого снижается, поэтому необходимо искать внешний ресурс. В случае аннексии российские танки будут у границы Польши. А Европе нужна буферная зона.

Игнорировать происходящее Запад не может. Но рациональным будет введение персональных санкций против руководителей ЦИК и силовых структур, а также призыв к проведению новых выборов. Введение жестких санкций будет означать, что Беларусь полностью попадет под влияние России. Поэтому они представляются маловероятными. Лукашенко не самый сильный противник поглощения Россией Беларуси, но более сильного сейчас нет. Ради военно-политических интересов ЕС должен будет, осудив его по форме, поддержать его по сути.

Впрочем, спасение Беларуси от аннексии Россией — тактическая задача для ЕС и США. А вот стратегическая задача США, с учетом наблюдающегося ослабления России — не дать Беларуси попасть в орбиту Китая. Финансово-инвестиционная политика Китая обусловлена желанием утвердиться на территориях стран из числа бывших республик СССР для получения прямого выхода в Европу и очевидно, что ставка сделана на Беларусь. И вот тут стратегические интересы США и ЕС расходятся.

Примечательно, что ни США, ни ЕС пока не поддержали планы белорусской оппозиции по созданию правительства в изгнании. Т.е., не давший результата венесуэльский сценарий — признание мировым сообществом легитимным президентом страны не того, кого определил ЦИК — не рассматривается.

Пожалуй, оптимальным для Запада будет обвинение не столько Беларуси, сколько России. Достаточно обозначить поводы. Например, артикулировать тезис о вмешательстве РФ в результаты выборов — ее хакерами сфабрикованы заведомо нереальные результаты с целью провокации протестов, ослабления позиций Лукашенко и подталкивания его к поиску защиты в России. Либо о том, что избыточно жесткая реакция силовиков модерировалась не в Беларуси, а в России (что будет выглядеть правдоподобно, т.к., сила влияния силовиков РФ на силовиков Беларуси не вызывает сомнений).