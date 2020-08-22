Зеленский не видит проблем для бюджета из-за повышения минимальной зарплаты

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что повышение минимальной заработной платы до 6,5 тыс. вполне реально осуществить к середине 2021 года и заверяет, что бюджет страны это выдержит.

«Обязательно выдержит. Я считаю, что это очень важно. Это не просто обещания. Минимальная заработная плата — к ней привязаны все зарплаты в нашей стране. 5 тыс. — это первое повышение. Мы точно знаем, что мы можем увеличить до 6,5 тыс», — сказал Зеленский в интервью телеканалу «Украина 24» в субботу днем, отвечая на вопросы о том, как будет происходить повышение заработной платы и выдержит ли это бюджет.

В то же время глава государства подчеркнул, что повышение очень опасно делать в короткие сроки.

«Во-первых, и в бюджете нет таких денег, но это и опасно с точки зрения каких-то инфляционных процессов. Но мы уверены, правительство, Национальный банк . Это общая позиция. 6 тыс. грн мы собираемся ввести с начала 2021 года, 5 тыс. сейчас — с 1 сентября. А потом в середине 2021 года будет 6,5 тыс», — отметил президент.

Также Зеленский добавил, что не считает верными опасения о том, что весь «бизнес пойдет в тень», поскольку есть разный бизнес.

«Есть бизнесмены, которые понимают, что нужно платить налоги. А откуда тогда будет появляется эта социалка? Она же с неба не падает. Поэтому это повышение — то правильное, живое отношение к людям», — сказал Зеленский.

Также, по словам президента, это комплексное решение, особенно необходимое в период, когда происходит коронакризис, и у людей нет денег.