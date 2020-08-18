За 2 недели украинцы сняли в магазинах почти 4 миллиона наличных

За две недели августа после запуска Приватбанком услуги «Деньги на кассе» на кассах национальных торговых сетей украинцы сняли через торговые POS-терминалы 3,9 млн грн наличных.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
По словам руководителя направления по работе с торговыми предприятиями Приватбанка Евгения Васильцова, количество пользователей нового сервиса за 14 дней достигло 15 тысяч.
В среднем украинцы на кассах торговых точек получают наличными 280 грн, при этом средний чек покупки у пользователей этой услуги составляет 85 грн.
«Для того, чтобы снять наличные на кассе магазина, покупателю необходимо лишь оплатить товар банковской картой и сообщить кассиру о желании снять наличные.
Максимальная сумма выдачи наличных за одну транзакцию — 500 грн, независимо от стоимости покупки. После подтверждения операции вводом PIN-кода банковской карты кассир выдаст чеки с деталями покупки товара и выдачи наличных», — пояснили в банке.
Напомним, Приватбанк в партнерстве с Mastercard с 1 августа расширил возможности услуги «Деньги на кассе» — получение денег с банковских карточек на кассах торговых точек.
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