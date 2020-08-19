СБУ отрицает свое участие в так называемой «вагнеровской» спецоперации

В Службе безопасности Украины опровергают свою причастность к истории с появлением и задержанием российских боевиков частной военной компании Вагнера в Беларуси.

«Данные об участии СБУ в так называемой „вагнеровской спецоперации“ являются обычным фейком. А его первоисточником, подчеркиваем, больше недели назад было именно российское издание», — говорится в сообщении СБУ, обнародованном в среду.

Также в спецслужбе заявили, что ни один сотрудник СБУ не принимал участия в разговорах боевиков с вербовщиком, которые якобы были зафиксированы на обнародованных ранее аудиозаписях. «Поэтому титрование одного из участников разговоров, как „офицер СБУ“, является домыслом и сознательной манипуляцией», — подчеркивается в сообщении.

В СБУ отмечают, что инициаторы таких информационных «вбросов» действуют по логике «несколько раз пересказанная ложь может кому-то показаться правдой» и призывают более внимательно относиться к информационной гигиене и не распространять слухов в пользу недружественных стран.

Как сообщили ранее СМИ, спецслужбы Украины якобы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков частной военной компании Вагнера, для чего выманили их в Беларусь. Однако после того, как силовики доложили об этих планах в Офис президента, спецоперация провалилась.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак расценил информацию о якобы причастности украинских спецслужб к появлению и задержанию российских боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси как спланированную дезинформацию.