Пискуна уволили с должности внештатного советника генпрокурора

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова уволила своего внештатного советника Святослава Пискуна.

Об этом сообщает УП со ссылкой свои источники.

Отмечается, что Пискуна уволили приказом. О причинах не сообщается. Он пробыл в должности меньше месяца. Венедиктова назначила бывшего генпрокурора Святослава Пискуна своим советником на общественных началах 27 июля.

61-летний Пискун трижды занимал должность генпрокурора: во времена президентства Леонида Кучмы и Виктора Ющенко.