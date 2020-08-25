Зеленский предложил смягчить для белорусов условия въезда в Украину

Президент Владимир Зеленский предложил облегчить условия въезда в страну граждан Беларуси.
«Как мы можем запретить въезд белорусам, особенно учитывая крайне напряженную внутриполитическую ситуацию у них? Думаю, что надо разумно прописать облегченные условия въезда белорусов к нам», — цитирует президента Украины пресс-служба. Такое предложение Зеленский озвучил на совещании с представителями Кабинета министров относительно ситуации с распространением коронавируса.
Участники совещания, как добавили в Офисе Зеленского, приняли решение разработать «регламент запрета въезда на Украину сроком на 30 дней иностранных граждан из стран, попадающих в „красную зону“ эпидемии». Запрет не будет касаться граждан Беларуси, а также водителей транзитного транспорта и представителей гуманитарных миссий.
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