Зеленский предложил смягчить для белорусов условия въезда в Украину

Президент Владимир Зеленский предложил облегчить условия въезда в страну граждан Беларуси.

«Как мы можем запретить въезд белорусам, особенно учитывая крайне напряженную внутриполитическую ситуацию у них? Думаю, что надо разумно прописать облегченные условия въезда белорусов к нам», — цитирует президента Украины пресс-служба. Такое предложение Зеленский озвучил на совещании с представителями Кабинета министров относительно ситуации с распространением коронавируса.

Участники совещания, как добавили в Офисе Зеленского, приняли решение разработать «регламент запрета въезда на Украину сроком на 30 дней иностранных граждан из стран, попадающих в „красную зону“ эпидемии». Запрет не будет касаться граждан Беларуси, а также водителей транзитного транспорта и представителей гуманитарных миссий.