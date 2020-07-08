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Венедиктова проигнорировала заседание комитета Рады по делу Бахматюка

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Венедиктова проигнорировала заседание комитета Рады по делу Бахматюка

Генпрокурор Ирина Венедиктова и ни один из представителей Офиса генпрокурора не пришли на заседание Комитета ВР по антикоррупционной политике, на котором нардепы рассматривали незаконное закрытие Венедиктовой дела о хищении 1,2 млрд грн банка «ВиЭйБи» его владельцем Олегом Бахматюком.

Об этом сообщает «Центр противодействия коррупции».

«На заседании представители Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Они объяснили, почему решение Печерского райсуда, которым тот обязал Венедиктову отменить постановление о возобновлении дела (закрыть дело), незаконно.

Во-первых, только Высший антикоррупционный суд вправе решать вопрос уголовных дел, подследственных НАБУ и САП. Поэтому Печерский райсуд грубо вышел за пределы своих полномочий, а Венедиктова могла не выполнять незаконное решение», — говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что решение Печерского райсуда обжаловано в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда, о чем Венедиктовой было достоверно известно.

«Да, в решении Печерского суда указано, что оно не подлежит обжалованию, чем и оправдывалась Венедиктова. Однако в САП привели решение Верховного суда от 2017 и 2018 годов, в которых указано, что незаконные решения судов могут быть обжалованы.

В-третьих, адвокаты Бахматюка сначала 7 раз обращались в Печерский районный суд, чтобы там обязали закрыть дело, но им отказывали. И только одиозный судья Пидпалый во время восьмого обращения принял незаконное решение», — добавили в ЦПК.

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При этом, Офиса Генпрокурора поступило письмо в Комитет, в котором там указали, что выполнят решение Апелляционной палаты ВАКС, каким оно бы не было.

Напомним, ранее Офис Генерального прокурора выполнил сомнительное решение суда о закрытии уголовного производства, связанного с обанкротившимся VAB банком, который принадлежал Олегу Бахматюку.

Олег Бахматюк, Ирина Венедиктова
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