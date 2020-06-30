Венедиктова объяснила, почему во вторник не состоялся допрос Порошенко

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова поясняет, что допрос пятого президента Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко во вторник не состоялся в связи с просьбой защиты о переносе следственного действия.
«Что касается сегодняшнего допроса подозреваемого, сообщаю: сегодня он не состоялся в связи с заявленным ходатайством стороны защиты о его переносе на следующий день. Сторона защиты просит объединить допрос и избрание меры пресечения в один день. Следствие не видит этому препятствий», — сказала Венедиктова в видеообращении, размещённом на сайте офиса генпрокурора.
Она напоминала, что заседание суда состоится в среду, 1 июля.
Также генпрокурор вновь подчеркнула, что Порошенко был уведомлен о подозрении надлежащим образом.
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