В Калифорнии предложили выплачивать репарации потомкам чернокожих рабов

Законодатели Калифорнии создают целевую группу для рассмотрения вопроса о выплате репараций чернокожим потомкам рабов. Об этом сообщает Associated Press.
Сенат штата большинством голосов поддержал создание комиссии из девяти человек, которая будет принимать решение, в каких формах и в каком объеме будут предоставляться репарации. За создание группы проголосовали 33 сенатора, против — трое.
«Давайте внесем ясность: рабство как в Калифорнии, так и по всей нашей стране, породило наследие расового вреда и неравенства, которое продолжает влиять на условия жизни чернокожих в Калифорнии», — заявила сенатор-демократ Холли Митчелл из Лос-Анджелеса.
Несмотря на то, что Калифорния до Гражданской войны в США (1861-1865 годов) официально была свободным штатом, Митчелл перечислила правовые и судебные меры, которые должностные лица штата предпринимали в то время для поддержки рабства в южных штатах при репрессиях в отношении чернокожих.
Законодатели требуют, чтобы целевая группа провела подробное исследование влияние рабства в Калифорнии и подготовила к июлю 2023 года механизм по выплате репараций.
Как отмечает агентство, комиссия, которая начнет работать не позднее июня 2021 года, может также рекомендовать другие формы реабилитации или возмещения ущерба.
За последние два года аналогичные инициативы рассматривались в штатах Техас, Нью-Йорк и Вермонт. Там предлагались репарации в виде выплат денежных средств, выдачи жилплощади, снижения оплаты за учебу, прощения студенческих ссуд и предоставления профессионального обучения.
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