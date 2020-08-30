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В Калифорнии предложили выплачивать репарации потомкам чернокожих рабов

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В Калифорнии предложили выплачивать репарации потомкам чернокожих рабов

Законодатели Калифорнии создают целевую группу для рассмотрения вопроса о выплате репараций чернокожим потомкам рабов. Об этом сообщает Associated Press.

Сенат штата большинством голосов поддержал создание комиссии из девяти человек, которая будет принимать решение, в каких формах и в каком объеме будут предоставляться репарации. За создание группы проголосовали 33 сенатора, против — трое.

«Давайте внесем ясность: рабство как в Калифорнии, так и по всей нашей стране, породило наследие расового вреда и неравенства, которое продолжает влиять на условия жизни чернокожих в Калифорнии», — заявила сенатор-демократ Холли Митчелл из Лос-Анджелеса.

Несмотря на то, что Калифорния до Гражданской войны в США (1861-1865 годов) официально была свободным штатом, Митчелл перечислила правовые и судебные меры, которые должностные лица штата предпринимали в то время для поддержки рабства в южных штатах при репрессиях в отношении чернокожих.

Законодатели требуют, чтобы целевая группа провела подробное исследование влияние рабства в Калифорнии и подготовила к июлю 2023 года механизм по выплате репараций.

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Как отмечает агентство, комиссия, которая начнет работать не позднее июня 2021 года, может также рекомендовать другие формы реабилитации или возмещения ущерба.

За последние два года аналогичные инициативы рассматривались в штатах Техас, Нью-Йорк и Вермонт. Там предлагались репарации в виде выплат денежных средств, выдачи жилплощади, снижения оплаты за учебу, прощения студенческих ссуд и предоставления профессионального обучения.

США, Калифорния, BLM
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