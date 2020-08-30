Кравчук и Фокин готовы ехать на переговоры на неподконтрольную часть Донбасса

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук и его первый заместитель Витольд Фокин готовы ехать на неподконтрольную часть Донбасса для прямых переговоров. Об этом Фокин заявил в интервью «Стране».

«Председатель нашей делегации (Кравчук — Ред.) это предложение поддерживает, более того, при наличии конкретных гарантий безопасности, готов поехать со мной на Донбасс. С президентом я не встречался, его мнение мне неизвестно», — рассказал Витольд Фокин.

Он хочет своими глазами увидеть людей на неподконтрольном Донбассе, «узнать, чем они дышат, какой они видят вариант бесконфликтно разойтись в этой ситуации».

«Кравчук сказал, что большинство жителей Донбасса не хотят вернуться в Украину. Я не знаю, на какие данные он опирается — еще не обсуждал этого с ним. Но часто наши с ним слова перекручивают журналисты или в соцсетях», — говорит Фокин.