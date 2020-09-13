В Черкасской области у пилота-контрабандиста изъят самолет

Оперативные сотрудники Черновицкого отряда задержали пилота и изъяли в с.Хлыстуновка Городищенского района Черкасской области сверхлегкий самолет типа «Zenith» без бортового номера, который ранее нарушал границу с Румынией для нелегального перевоза табачных изделий, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.
«Вчера, в ходе проведения комплекса оперативных мероприятий, направленных на недопущение перемещения табачной контрабанды, удалось обнаружить самолет «Zenith» и задержать пилота-контрабандиста. Благодаря проведенной оперативной работе пограничники установили взлетно-посадочную площадку, с которой осуществлял незаконные полеты «воздушный контрабандист», — говорится в сообщении, обнародованном в воскресенье.
Мужчину задержали после того, как тот вернулся из Черновицкой области, где в ночь с 11 на 12 сентября 4 раза залетал в воздушное пространство соседней страны с целью перемещения табачных изделий. Противоправные действия пилота были задокументированы с помощью стационарного тепловизора на базе автомобиля «Volkswagen» и приборов для ночного наблюдения.
В действиях пилота усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст.334 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил международных полетов), сообщили в ведомстве.
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