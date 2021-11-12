Результаты «борьбы» с контрабандой – минус $491 млн поступлений в бюджет

10 ноября, через 7 месяцев после объявленной борьбы с контрабандой власть отчиталась об «успехах» – в бюджет доначислено 981 млн грн, а чуть ранее СНБО заявило, что от таможни в бюджет поступило на 47 млрд грн больше, чем в прошлом году.

Можно власть поздравить с успешной борьбой?

Конечно же нет. Совсем наоборот. На самом деле, стало хуже, чем в 2020 году.

Во-первых, при бравурных отчетах об увеличении таможенных поступлений, власти «забывают» сообщить о том факте, что за 10 месяцев 2021 года объемы импорта увеличились на 36%, а таможенные поступления всего на 32%.

Во-вторых, после объявленной «борьбы» в апреле, с мая показатели эффективности работы таможни, по сравнению с 2020 годом, не улучшились, а ухудшились.

Есть такой показатель эффективности, как налоговая нагрузка на налогооблагаемый импорт. Рассчитывается этот показатель путем деления фактических таможенных платежей на объем налогооблагаемого импорта.

Так вот, если до марта 2021 года, до начала «борьбы» с контрабандой, этот показатель был лучше, чем в 2020 году, то с апреля и, особенно, с мая, он стал существенно хуже по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (см. График).

В связи с уменьшением налоговой нагрузки на налогооблагаемый импорт, бюджет, после начала «борьбы» с контрабандой, с мая по октябрь 2021 года, недополучил $491 млн или 13 млрд грн. Сравните с доначисленными в бюджет 981 млн грн.

Данные цифры показывают, что борьба с контрабандой идет только на бумаге и в телеэфирах. А в бюджет, после такой «борьбы» с контрабандой, поступает меньше денег, чем до ее начала.