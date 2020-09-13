Игра в монополию: что не так с проектом «национальный табачный оператор»

9 сентября правительство приняло Распоряжение о реализации пилотного проекта «Национальный оператор на рынке табачных изделий». Документ, разработанный Минэкономики, принято с трехдневной доработкой. На следующей неделе премьер-министр должен подписать документ, который изменит правила игры на табачном рынке и легализует табачную монополию.

Идея создания единого оператора подается общественности как инструмент усиления контроля государства за табачным рынком и как выполнение обязательств Украины, прописанных в Соглашении об ассоциации ЕС. Медиа переполнены проплаченными лестными комментариями в поддержку проекта. Но для премьер-министра Дениса Шмыгаля (от подписи которого зависит будущее табачного рынка и нескольких тысяч работников), попробуем объяснить — что не так с идеей создания «Национального оператора на рынке табачных изделий».

1. Критерии отбора кандидата в единые операторы прописаны под одну единую компанию — ООО «Тедис-Украина».

Критериям отбора национального оператора способен удовлетворить только существующий монополист — ООО «Тедис-Украина». Например, оператор должен обладать акцизными складами в каждой области Украины, пятилетним опытом работы с системой контроля за оборотом табачных изделий и сканирования идентификационной маркировки Track & Trace (производители просто раньше не заключали договоры про Track & Trace с другими операторами), пятилетний опыт работы с производителями сигарет в рамках договоров поставок в течение последних 5 лет (производители до 2017 года не поставляли табачные изделия одной компании, кроме ООО «Тедис-Украина»), в течение последних трех лет быть крупным налогоплательщиком и проходить ежегодный аудит (к сожалению, до 2017 объективно ни один табачный оптовый оператор, кроме ООО «Тедис-Украина» не был крупным налогоплательщиком и не проходил аудит). Ни одна компания в стране, кроме «Тедиса» не соответствует прописанным в проекте критериям!

2. Национальным оператором на рынке табачных изделий может стать компания с российскими корнями.

ООО «Тедис Украина» до 2016 года называлось «Мегаполис Украина» — компания была создана российским дистрибьютором «Мегаполис» в 2010 году. Фактически за полтора года «Мегаполис-Украина» поглотила всех дистрибьюторов табачных изделий в Украине. Российский «Мегаполис» принадлежит российскому миллиардеру Игорю Кесаеву. После 2014 года «Тедис-Украина» полностью перешла в управление оффшорами, расположенными в Республике Кипр. Конечными контролирующими бенефициарами ООО «Тедис-Украина» являются физические лица: Борис Кауфман (47,22%), Ричард Даксбери (23,51%) и Ричард Дориан Фенхальц (3,51%) — сообщали СМИ. Готов ли Денис Шмыгаль собственной подписью легализовать монопольный статус такой организации?

3. Создание единого национального оператора на рынке табачных изделий нивелирует решение АМКУ о штрафе в размере 6,5 млрд. гривен!

В октябре 2019 Антимонопольный комитет Украины оштрафовал компании-производителей табачных изделий «Филипп Моррис», «Джей Ти Интернешнл Украина», «Империал Тобакко», «Бритиш Американ Тобакко», «Прилуки», а также реализатора «Тедис» на общую сумму 6,5 миллиарда гривен за согласованные антиконкурентные действия. По состоянию на сейчас, ООО «Тедис-Украина» до сих пор не заплатило 3,4 млрд. грн штрафа. В случае создания единого оператора, монополия получает абсолютно легальный статус — никаких юридических причин для взыскания штрафов не будет существовать. Более того, юристы табачных компаний производителей используют проект распоряжения для обжалования в судах правомерности выплаченных ими средств. А речь идет о сумме в 3,1 млрд. грн. Также, проект распоряжения правительства о создании государственной монополии противоречит рекомендациям АМКУ № 60-р от 12 ноября 2019 «Об осуществлении мероприятий, направленных на ограничение монополизма и развитие конкуренции».

4. Создание единого оператора противоречит обещаниям президента Зеленского разрушить монополию.

7 ноября 2019 на встрече с представителями табачной отрасли президент Владимир Зеленский заявил о приоритете «борьбы с монополией для построения конкурентного табачного рынка». Не прошло и года, а вместо борьбы лоббисты пытаются легализовать монополию в статусе полугосударственной компании руками того же самого премьер-министра.

Накануне местных выборов президент Зеленский и премьер Шмыгаль должны понимать последствия от создания «Национального оператора на рынке табачных изделий» для будущего Зе-команды. Обвинения в коррупции рейтингов партии «Слуга народа» не добавит.

5. Табачная монополия это — сокращение рабочих мест, рост контрабанды, снижение выплат в государственный бюджет.

Чем опасен проект создания Временного оператора на рынке табачных изделий? Все легально работающие региональные оптовые операторы (десятки украинских компаний), официально работающие на рынке оптовых продаж табака, почти гарантированно обанкротятся, а тысячи работников потеряют работу. Еще раз для понимания: тысячи работников по всей стране гарантированно потеряют работу, а тысячи семей соответственно потеряют доход в этом году. Уже сейчас «Тедис-Украина» осуществляет 70% продаж всех табачных изделий в Украине с торговой наценкой в 7-10%, оборотом около 70 млрд грн в год. После создания единого оператора, рынок будет принадлежать «Тедису» на 100%!

Возрастет уровень контрабанды, поскольку единственный дистрибьютор физически не сможет доставлять сигареты во все 80 000 розничных торговых точек, если это будет экономически нецелесообразно, а также в отдаленные от основного склада городки и деревни. Сигареты из Молдовы, Приднестровья, оккупированных территорий вновь появятся у уличных продавцов возле метро. Снизится уровень продаж легальных сигарет — снизятся доходы в бюджет. Ответственность за снижение поступлений будет лежать на плечах Дениса Шмыгаля.

6. Пилотный проект «Национальный оператор на рынке табачных изделий» не согласовывался с АМКУ и участниками табачного рынка.

На сегодня не существует положительной экспертизы проекта от производителей сигарет, профильных комитетов Верховной Рады, Антимонопольного комитета Украины, представителей торговли. Недаром Денис Шмыгаль уже возвращал проект распоряжения на доработку. На момент голосования была только одна положительная экспертиза проекта — Министерства финансов Украины. Но достаточно ли этого, чтобы на годы изменить правила игры на табачном рынке? Министр экономики Игорь Петрашко, кстати, не присутствовал лично на заседании Кабинета министров 9 сентября, от его имени проект с голоса внесла заместитель министра экономики Светлана Панаиотиди, а сам проект распоряжения был проголосован без надлежащего обсуждения.

7. В соглашении об ассоциации с ЕС нет никаких обязательств по созданию единого оператора на табачном рынке.

Международные обязательства Украины по созданию системы отслеживания за движением табачной продукции не имеют никакого отношения к проекту создания «Национального оператора на рынке табачных изделий». Система идентификационной маркировки Track & Trace успешно работает в Украине уже много лет. Не было никакого давления со стороны ЕС для превращения «Тедис Украина» в полугосударственного монополиста. Лоббисты могут «продать» месседж о давлении Европы рядовому читателю желтой прессы, но не премьер-министру! Кто-то же в правительстве может прочитать на английском текст Соглашения об ассоциации с ЕС?!

Проект распоряжения Кабинета министров о создании «Национального оператора на рынке табачных изделий» есть в публичном доступе. Из текста понятно, чьи монопольные интересы защищает Министерство экономики. Открытым остается вопрос, кого поддержит премьер Денис Шмыгаль — монополиста с российскими корнями или свободный рынок вместе с десятками легальных оптовых операторов и 65 тысячами физических лиц предпринимателей — розничных торговцев?

И интересно было бы все же услышать реакцию президента Владимира Зеленского, который обещал избирателям ликвидировать монополию на табачном рынке.

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