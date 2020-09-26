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В США за последние месяцы снесли как минимум 33 памятника Колумбу

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В США за последние месяцы снесли как минимум 33 памятника Колумбу

В США 33 статуи первооткрывателю Америки Христофору Колумбу были снесены с начала весенних протестов против расовой дискриминации под лозунгом Black Lives Matter, сообщает в пятницу американский канал CBS.

С момента начала демонстраций администрации некоторых американских городов, включая Бриджпорт, Питтсбург, Сан-Франциско и Чикаго, приняли решение самостоятельно убрать памятники путешественнику. Также памятник демонтировали в Хартфорде в штате Коннектикут.

Во многих городах памятники подверглись вандализму - в Бостоне, в Майами и в городах в штате Вирджиния. Кроме того, были снесены или демонтированы порядка 60 памятников героям гражданской войны, выступавшим на стороне рабовладельческого Юга.

С начала протестов пострадали монументы и других исторических деятелей в разных странах. Так, в британском Бристоле статуя работорговца Эдварда Колсона была сброшена в гавань, а в Бельгии бюст короля Леопольда II был снят с пьедестала в связи с колонизацией Конго.

Считается, что прибытие Колумба в Америку послужило началом века колонизации, геноцида, рабства и расового угнетения.

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По данным СМИ, исследование, проведенное в 2019 году с целью изучения воздействия европейской колонизации на Америку, выявило, что 55 млн человек в Америке погибли в период с 1492 по 1600 год.

Протесты в США начались в ответ на смерть афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе. При задержании один из полицейских надавил на шею Флойда коленом. Впоследствии афроамериканец скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет. По примеру США антирасистские протесты прошли и в других странах.

BLM, Христофор Колумб
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