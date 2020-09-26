Байден назвал Лукашенко диктатором

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден раскритиковал действующего главу государства Дональда Трампа за то, что тот не отреагировал на ситуацию в Беларуси, где с 9 августа продолжаются протесты против результатов президентских выборов. Заявление политика приводит Reuters.
«Президент Трамп отказывается высказаться против действий Лукашенко или предложить свою поддержку продемократическому движению», — заявил Байден, назвав президента Беларуси диктатором.
По словам Байдена, глава Беларуси «в страхе скрывается от собственных граждан и отказывается принять волю народа». Эти действия — признак слабости, считает он.
Церемонию инаугурации Лукашенко, которая прошла 23 сентября в закрытом режиме, кандидат от демократов счел фиктивной. Байден добавил, что поддерживает мирные акции протеста в республике и считает необходимым провести новые выборы. Он также потребовал от властей Беларуси освободить задержанных лидеров оппозиции, которых назвал политзаключенными.
Байден пообещал, что в случае избрания президентом он будет защищать демократические ценности и стоять на стороне тех, кто их разделяет. Какие именно действия его администрация примет в отношении Беларуси, кандидат не уточнил.
Ранее на этой неделе Госдепартамент США заявил, что не считает выборы 9 августа в Беларуси свободными и честными, а Лукашенко — законно избранным президентом. «Объявленные результаты были сфабрикованы и не отражали легитимность», — считают в Госдепе. Инаугурацию белорусского президента не признали и другие государства, в том числе Украина, Германия, Эстония, Словакия, Чехия, Литва, Канада, Великобритания и другие. В ЕС заявили, что ни сама процедура, ни новый срок Лукашенко не имеют достаточной легитимности.
Reuters со ссылкой на источники сообщил, что США, Канада и Великобритания намерены ввести санкции против граждан Беларуси за фальсификацию выборов и насилие по отношению к мирным демонстрантам.
Сам Лукашенко назвал инаугурацию «днем убедительной и судьбоносной победы». Белорусский президент неоднократно утверждал, что протесты в стране управляются из-за рубежа и их спланировали США.
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