В Испании проведут ДНК-экспертизу останков Колумба

Специалисты университета испанского города Гранада собираются провести генетическую экспертизу останков мореплавателя Христофора Колумба (1451-1506) с целью установить его истинное происхождение. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении научного учреждения.
"Происхождение Колумба - один из самых больших нерешенных вопросов в истории. Останки были эксгумированы в 2003 году из Кафедрального собора Севильи. В 2021 году их изучит профессор судебной медицины Университета Гранады Хосе Антонио Лоренте, - отмечается в сообщении. - Официальная теория гласит, что Колумб был генуэзцем..., однако в последние годы многочисленные теории ставят под сомнение его происхождение".
Согласно некоторым исследованиям, Колумб мог родиться в Испании, однако другие теории указывают на такие страны, как "Португалия, Хорватия и даже Польша", сообщили в университете. С 2003 года останки Колумба хранились в специальном помещении в университете Гранады.
20 мая 2021 года исполняется 515 лет со дня смерти знаменитого путешественника. Колумб руководил экспедицией на судах "Санта-Мария", "Пинта" и "Нинья" (1492-1493), в ходе которой 12 октября 1492 года открыта новая часть света, впоследствии названная Америкой. Мореплаватель организовал и возглавил еще три экспедиции к ее берегам (1493-1504).
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