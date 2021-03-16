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Члены ордена иезуитов в США соберут $100 млн в поддержку потомков рабов

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Члены ордена иезуитов в США соберут $100 млн в поддержку потомков рабов

Члены католического ордена иезуитов в США объявили о намерении собрать $100 млн пожертвований в созданный ими фонд поддержки потомков рабов, некогда находившихся в собственности этого ордена и проданных им для решения своих финансовых проблем. Об этом сообщила в понедельник вечером газета The New York Times. Целью фонда, как заявлено, является оказание содействия расовому примирению в США.

«В качестве важного этапа на пути к исцелению расовых ран и установлению справедливости потомки тех, кто был помещен в рабство и продан иезуитами, и иезуиты Соединенных Штатов объявили об объединении усилий в создании Фонда правды и примирения потомков (Descendants Truth & Reconciliation Foundation)», — приводит издание заявление членов ордена. Создание фонда его инициаторы назвали «одним из крупнейших усилий во искупление рабства». Новое объединение, отмечается в заявлении, уже выразил готовность поддержать американский банк JP Morgan Chase.

Организаторы фонда указали, что потомки находившихся в собственности иезуитов рабов отвергли идею получения индивидуальных компенсационных выплат, а высказались в поддержку формирования единого актива, из которого будут инвестироваться средства в улучшение жизни этих потомков и их будущего поколения.

Издание напомнило, что идея выплаты репараций потомкам американских рабов получила широкое распространение в США после массовых протестов по все стране, вызванных фактическим убийством в мае 2020 года полицейскими чернокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Стражи порядка пытались его задержать и применили для этого удушающий прием, от последствий которого, как было признано позднее, он умер. Идею выплат активно поддержали сторонники Демократической партии, добивавшиеся поддержки национальных меньшинств страны на предстоявших тогда в США всеобщих выборах. Поддержал ее и кандидат демократов, а ныне глава американской администрации Джо Байден.

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На презентации фонда его президент Джозеф Стюарт заявил, что Соединенные Штаты сотни лет отрицали факты уничтожения людей путем использования системы рабства и наличия в стране «осознанного или неосознанного расизма, разделяющего общество и нацию». Сам Стюарт является потомком одного из 272 рабов, проданных в 1838 года католическим (иезуитским) Джорджтаунским университетом в Вашингтоне для погашения долгов этого частного учебного заведения. Почти три сотни мужчин, женщин и детей были отправлены тогда на работы на плантациях в штате Луизиана.

США, католики, BLM, иезуиты
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