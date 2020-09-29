Стерненко оставили под ночным домашним арестом

Во время последнего заседания суд принял решение продлить меру пресечения для одесского активиста Сергея Стерненка в виде ночного домашнего ареста. Об этом сообщил сам Стерненко на своей странице.
«Суд дал мне снова ночной домашний арест в г. Киеве. Следующее заседание назначили на 09.10 11:00», — написал активист.
14 августа Сергею Стерненко вручили обвинительный акт по подозрению в убийстве одного из мужчин, напавших на него в мае 2014 года. Во время столкновения активист получил ножевое ранение руки, а один из нападавших — смертельное ранение в область живота.
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