Трем представителям «Нацкорпуса» объявили обвинительный акт по «делу Сивохо»

Печерский райсуд Киева отложил заседание по делу относительно трех человек, которые были задержаны в марте после событий во время презентации Нацплатформы примирения и единства, на 4 ноября.
Об этом информирует пресс-служба «Нацкорпуса».
«Сегодня, 29 сентября, в Печерском райсуде Киева состоялось очередное заседание по делу по заявлениям Сергея Сивохо и нардепа Максима Бужанского... Следующие судебные заседания запланированы на 4 и 5 ноября», — говорится в сообщении.
Уточняется, что во время этого заседания прокурор объявил обвинительный акт.
Как сообщалось, во время презентации 12 марта Национальной платформы примирения и единства представители организации «Национальный корпус» начали спор с тогдашним советником секретаря СНБО Сергеем Сивохо, а затем ударили его в спину, и тот упал на пол.
По данному факту полиция открыла уголовное производство, в отделение доставили 15 человек.
Впоследствии в столичной полиции сообщили, что были отпущены 12 человек, а трое — задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. После их выпустили под домашний арест и личное обязательство.
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