США тоже ввели санкции против Беларуси

США ввели санкции против восьми белорусских чиновников, в том числе ряда силовиков, говорится на сайте американского Минфина.

В их числе секретарь ЦИК Беларуси Елена Дмухайло, глава МВД Юрий Караев и его заместитель — командующий внутренними войсками Юрий Назаренко.

Также в список попали заместители министра внутренних дел Хазалбек Атабеков и Александр Барсуков, глава столичного ОМОНа Дмитрий Балаба, заместитель председателя ЦИК Вадим Ипатов и начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков.

Ранее саммит глав государств Евросоюза принял политическое решение одобрить список для санкций, в который входят порядка 40 лиц в Беларуси. В МИД Беларуси в этой связи заявили, что Минск с пятницы вводит в действие ответный санкционный список, но публиковать его не будет «в соответствии со сложившейся цивилизованной дипломатической практикой».