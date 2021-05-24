Белый дом отреагировал на ситуацию с рейсом Ryanair

Белый дом требует международного расследования ситуации с рейсом Ryanair и обсуждает этот вопрос по ряду каналов с международными организациями, заявила журналистам пресс-секретарь президента США Джен Псаки.

«Мы осуждаем режим Лукашенко за продолжающиеся угрозы журналистам и необоснованные их задержания только за то, что они делают свою работу. Эти действия — развернуть полет между двумя странами ЕС, чтобы задержать журналиста, — шокируют. Это вопиющий вызов со стороны режима международному миру и безопасности. Мы требуем немедленного, прозрачного и заслуживающего доверия международного расследования», — сказала Псаки.

«Нового определения случившемуся у нас нет, сказать, что мы возмущены... Мы не готовы юридически изменить формулировки относительно угона или санкций. Для рассмотрения этого требуется определенный процесс», — сказала Псаки журналистам.

«Президента держали в курсе и раньше, и сегодня утром проинформировала его команда по национальной безопасности в ходе брифинга. Наш советник по национальной безопасности Салливан также выразил нашу обеспокоенность действиями властей Беларуси в ходе телефонного разговора с российским коллегой (Патрушевым) сегодня утром», — сказала журналистам пресс-секретарь президента США Джен Псаки.

По ее словам, США обсуждают этот вопрос по многосторонним каналам, в том числе по линии НАТО, ЕС, ОБСЕ и ООН. США еще не готовы объявить о результатах этих консультаций, уточнила Псаки.

«Те, кто отслеживает авиаиндустрию в правительстве, не давали новых оценок и рекомендаций», — сказала Псаки на брифинге в ответ на вопрос, безопасно ли американским авиакомпаниям летать в воздушном пространстве Беларуси.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое, как выяснилось позже, оказалось ложным. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Беларуси экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью «организация массовых беспорядков». Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.