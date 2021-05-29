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США остановят авиасообщение с Беларусью и введут санкции

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США остановят авиасообщение с Беларусью и введут санкции

США приостанавливают действие двустороннего соглашения с Беларусью об авиасообщении и возобновляют санкции против белорусских госпредприятий из-за инцидента с самолетом Ryanair 23 мая, говорится в заявлении официального представителя Белого дома Джен Псаки.

Вашингтон решил временно прекратить действие Соглашения о воздушном сообщении с Беларусью от 3 декабря 2019 года, которое разрешает авиакомпаниям двух стран на взаимной основе совершать рейсы между ними. Также США выпустили рекомендацию гражданам четвертого, наивысшего уровня не ездить в Беларусь.

США также возобновят санкции против девяти белорусских госпредприятий, которые ранее были сняты. Американцам нельзя будет заключать с ними сделки или действовать в их интересах, сообщили в Белом доме.

Помимо этого, США в сотрудничестве с ЕС и другими партнерами разрабатывают список адресных санкций против ключевых политиков Беларуси, которые имеют отношение к нарушениям прав человека, а также к коррупции, фальсификации августовских выборов и событиям 23 мая, говорится в заявлении.

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Кроме того, Минфин разработает указ, который предоставит США расширенные полномочия для ввода санкций в отношении руководства Беларуси, а также тех, кто поддерживает коррупцию, нарушения прав человека и нападения на демократию.

В Белом доме также повторили, что осуждают инцидент с самолетом Ryanair и призывают президента Беларуси Александра Лукашенко разрешить проведение международного расследования произошедшего, освободить политзаключенных и вступить в диалог с оппозицией.

США, Беларусь
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