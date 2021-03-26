МИД Беларуси предложил США совместно поуправлять Аляской

Министерство иностранных дел Беларуси предложило США начать совместно осваивать земли штата Аляски. Заявление белорусского дипведомства вышло в пятницу в ответ на опубликованное накануне сообщение посольства США в Беларуси, в котором американские дипломаты поздравили белорусов с Днем воли, когда оппозиция отмечает годовщину провозглашения Белорусской народной республики в 1918 году.

«Глубоко проникшись вниманием США к судьбе Беларуси, в качестве ответного шага мы можем внести бескорыстный вклад в развитие сельского хозяйства Аляски и эффективное освоение ее земель. В этой связи готовы рассмотреть возможность совместного управления данной территорией. Надеемся, что позитивный тренд в наших отношениях сохранится и мы совместно подойдем к тому моменту, когда сможем с радостью встречать Шестой флот США у морских границ Беларуси», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте белорусского внешнеполитического ведомства.

В МИД указали, что в связи с заявлением посольства США от 25 марта 2021 года, министерство выражает искреннюю признательность американской стороне «за проявленную наконец-то готовность перевести двустороннюю риторику в конструктивное русло и за поздравление со значимой датой в истории нашей страны».

«Будем только приветствовать распространение данной практики и на государственные праздники. Мы признаем свои ошибки и пользуемся случаем, чтобы принести извинения за отсутствие поздравлений с недавним 160-летием принятия Конституции Конфедеративных Штатов Америки, флаг которых по-прежнему дорог многим американцам», — отметили в дипведомстве.

В министерстве констатировали, что, к сожалению, на данный момент американское общество глубоко расколото, в связи с чем Беларусь поддерживает устремления «американского народа к лучшему будущему — в этот день и каждый день». «Поэтому считаем, что только подлинный инклюзивный диалог поможет американской нации объединиться в этот сложный момент истории. В качестве бескорыстного жеста доброй воли Беларусь, имея опыт площадки переговоров в рамках ТКГ, готова предложить свои услуги в деле организации такого процесса», — заявили в МИД.

По словам белорусских дипломатов, хотя прошло более двух веков с момента провозглашения независимости, последние события в США показывают, что борьба американцев за свободу все еще продолжается. «Беларусь вместе с американским народом с нетерпением ждет того дня, когда простой американец сможет свободно и беспрепятственно прогуливаться возле Капитолия», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

В четверг посольство США в Беларуси поздравило белорусов с 103-й годовщиной провозглашения Белорусской народной республики. В своем сообщении дипломаты отметили, что с момента первого провозглашения государственности прошло более века, и «недавние события показали, что белорусы продолжают стремиться к свободе и демократии». В настоящий момент белорусы всех возрастов «отстаивают свое право определять судьбу страны». Американское диппредставительство отметило, что США «поздравляют народ Беларуси с годовщиной 25 марта и ждут дня, когда народ Беларуси будет определять свое собственное будущее».