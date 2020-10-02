Украина не будет оказывать военную помощь сторонам конфликта в Карабахе

Украина не будет оказывать военную помощь ни одной из сторон конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на брифинге в Черновицкой области, где он в пятницу находится с рабочим визитом.

«Речь не идет о том, что Украина будет оказывать военную помощь какой-либо стране», — сказал глава государства, речь которого транслировал телеканал «Украина-24».

Ранее депутат Рады, член фракции «Слуга народа» Людмила Марченко заявила в эфире этого телеканала, что Украина якобы готов поддерживать Азербайджан «на разных площадках». По ее словам, речь идет как о гуманитарной поддержке, так и военной. Между тем в пятницу партия выступила с заявлением, что высказывания Марченко не являются официальной позицией ни фракции, ни Украины.

Зеленский также заявил на брифинге, что Киев призывает конфликтующие стороны — Армению и Азербайджан — к диалогу с целью деэскалации конфликта. В то же время он уточнил, что в последние два года между Киевом и Баку сложились «очень серьезные, крепкие» отношения, и что Украина поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.