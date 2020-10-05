В Черновицкой области около 20 человек повторно заразились коронавирусом

В Черновицкой области около 20 человек повторно заболели COVID-19, сообщает областная государственная администрация (ОГА).

«Коронавирус живет рядом с нами, поэтому не стоит пренебрегать санитарными нормами. Носить маску, пользоваться антисептиком и соблюдать социальной дистанции — это обязанность каждого из нас. Беречься нужно и тем, кто уже болел COVID-19. В настоящее время около 20 буковинцев повторно заразились коронавирусаом. И не всегда их болезнь проходила в легкой форме», — отметила заместитель главы Черновицкой ОГА Наталья Гусак, передает пресс-служба ОГА на странице в Фейсбуке.

Как сообщалось, в Черновицкой области за сутки выявили 163 новых случая заболевания COVID-19, два человека скончались, 46 — выздоровели.