В Черновицкой области около 20 человек повторно заразились коронавирусом

В Черновицкой области около 20 человек повторно заболели COVID-19, сообщает областная государственная администрация (ОГА).
«Коронавирус живет рядом с нами, поэтому не стоит пренебрегать санитарными нормами. Носить маску, пользоваться антисептиком и соблюдать социальной дистанции — это обязанность каждого из нас. Беречься нужно и тем, кто уже болел COVID-19. В настоящее время около 20 буковинцев повторно заразились коронавирусаом. И не всегда их болезнь проходила в легкой форме», — отметила заместитель главы Черновицкой ОГА Наталья Гусак, передает пресс-служба ОГА на странице в Фейсбуке.
Как сообщалось, в Черновицкой области за сутки выявили 163 новых случая заболевания COVID-19, два человека скончались, 46 — выздоровели.
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