Зеленский заявил о состоявшейся диджитал-революции в Украине

Количество предпринимателей в Украине, которые открывают бизнес с помощью онлайн-сервисов, выросло в десять раз и сейчас составляет 50%.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил на Diia Summit Spring 2021 в рамках Всеукраинского форума «Украина 30. Цифровизация», передает Укринформ.

«Если в прошлом году бизнес онлайн открывало только 5% предпринимателей Украины, то сейчас это 50%. Это очень круто», — сказал Зеленский.

Он также отметил, что в Украине запущена онлайн инновационная услуга помощи бизнесу во время карантина, которую «можно оформить за несколько минут». Глава государства проинформировал, что ею уже воспользовались более 800 тысяч предпринимателей.

Президент подчеркнул, что в общей сложности запущены десятки онлайн-услуг, портал и приложение «Дія», которым пользуются уже более 10 млн граждан Украины.

«Мы уже совершили, можно даже так сказать, диджитал-революцию. Ранее, чтобы получить ряд разрешений, надо было платить взятки, были такие случаи. Сейчас надо платить только за Интернет. Ранее это 10 кабинетов, сейчас — один сайт. Ранее 50 справок в очередях, сейчас — три-четыре клика в смартфоне. Ранее недели и месяцы, сейчас — 10 или 20 минут, чтобы открыть ФЛП и ООО в режиме онлайн», — заявил Зеленский.

Напомним, что бренд и концепцию приложения и портала «Дія» представили 27 сентября 2019 года в Киеве. В первой версии приложения были доступны 33 онлайн-услуги и ряд электронных документов. В октябре 2020 года Минцифры представило обновленное приложение «Дія 2.0» и запустило ряд новых административных услуг на портале «Дія».