Зеленский запустил дебютный цифровой опрос в «Дие»

Президент Украины Владимир Зеленский запустил дебютный цифровой опрос как часть цифрового народовластия.
«Государство в смартфоне для всех, возможность влиять на процессы в государстве для всех, и не только через классические инструменты, но и применяя современные технологии — это народовластие в максимально широкой форме: офлайн и онлайн. И сегодня мы делаем первый шаг на пути к этому», — сказал он на презентации новых цифровых услуг Diia Summit во вторник в Киеве.
В частности, по словам президента Украины, в «Дие» запускается опросник, как первый инструмент электронной демократии, который позволит узнать мнение людей по какому-либо вопросу в режиме реального времени.
«А для всех нас это фактически старт цифрового народовластия», — подчеркнул он.
Зеленский анонсировал, что первый вопрос: «Какая из новых услуг в «Дие» является наиболее полезной: смена места регистрации, справка о несудимости, надлежащий пользователь или опрос.
Еще одним вопросом в «Дие» станет выбор названия для новой услуги по предоставлению бесплатных смартфонов для людей старше 60 лет.
Среди озвученных президентом вариантов: «Бабушкафон», «еДедушка и еБабушка», «еСмартфон».
Зеленский отметил, что опросники уже доступны в «Дие», а также анонсировал следующие опросы.
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