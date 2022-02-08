Зеленский запустил дебютный цифровой опрос в «Дие»

Президент Украины Владимир Зеленский запустил дебютный цифровой опрос как часть цифрового народовластия.

«Государство в смартфоне для всех, возможность влиять на процессы в государстве для всех, и не только через классические инструменты, но и применяя современные технологии — это народовластие в максимально широкой форме: офлайн и онлайн. И сегодня мы делаем первый шаг на пути к этому», — сказал он на презентации новых цифровых услуг Diia Summit во вторник в Киеве.

В частности, по словам президента Украины, в «Дие» запускается опросник, как первый инструмент электронной демократии, который позволит узнать мнение людей по какому-либо вопросу в режиме реального времени.

«А для всех нас это фактически старт цифрового народовластия», — подчеркнул он.

Зеленский анонсировал, что первый вопрос: «Какая из новых услуг в «Дие» является наиболее полезной: смена места регистрации, справка о несудимости, надлежащий пользователь или опрос.

Еще одним вопросом в «Дие» станет выбор названия для новой услуги по предоставлению бесплатных смартфонов для людей старше 60 лет.

Среди озвученных президентом вариантов: «Бабушкафон», «еДедушка и еБабушка», «еСмартфон».

Зеленский отметил, что опросники уже доступны в «Дие», а также анонсировал следующие опросы.