Трамп потребовал от Байдена извинений за провал в Афганистане

Президент США Джо Байден в предстоящем во вторник выступлении о выводе войск из Афганистана должен извиниться перед согражданами за то, как это произошло. Об этом заявил телеканалу Fox Business бывший президент США Дональд Трамп.
«Он должен сказать: „Я извиняюсь“. Он должен принести американцам извинения», — сказал Трамп.
Бывший президент США назвал позором ситуацию на авиабазе «Довер», где в воскресенье прошла церемония передачи родственникам тел погибших при теракте в Кабуле американских военных. «Он стоял и смотрел на свои часы, будто хотел уйти оттуда и отправиться домой. Он должен извиниться за это», — добавил Трамп.
Во вторник ожидается выступление президента США Джо Байдена по Афганистану. Американский лидер подвергается серьезной критике как за само решение вывести войска, в результате чего контроль над страной перешел к «Талибану», так и за то, каким образом происходил этот вывод. Ранее Байден неоднократно указывал, что будет еще много времени для поиска виновных в событиях в Афганистане, но сначала нужно довести эвакуацию до конца. Операция США по вывозу американцев и союзников из Кабула завершилась в понедельник.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016