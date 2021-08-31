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Трамп потребовал от Байдена извинений за провал в Афганистане

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Трамп потребовал от Байдена извинений за провал в Афганистане

Президент США Джо Байден в предстоящем во вторник выступлении о выводе войск из Афганистана должен извиниться перед согражданами за то, как это произошло. Об этом заявил телеканалу Fox Business бывший президент США Дональд Трамп.

«Он должен сказать: „Я извиняюсь“. Он должен принести американцам извинения», — сказал Трамп.

Бывший президент США назвал позором ситуацию на авиабазе «Довер», где в воскресенье прошла церемония передачи родственникам тел погибших при теракте в Кабуле американских военных. «Он стоял и смотрел на свои часы, будто хотел уйти оттуда и отправиться домой. Он должен извиниться за это», — добавил Трамп.

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Во вторник ожидается выступление президента США Джо Байдена по Афганистану. Американский лидер подвергается серьезной критике как за само решение вывести войска, в результате чего контроль над страной перешел к «Талибану», так и за то, каким образом происходил этот вывод. Ранее Байден неоднократно указывал, что будет еще много времени для поиска виновных в событиях в Афганистане, но сначала нужно довести эвакуацию до конца. Операция США по вывозу американцев и союзников из Кабула завершилась в понедельник.

Афганистан, Дональд Трамп, Джо Байден
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