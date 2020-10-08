Yle: Как украинцы нелегально работают в Финляндии

Финская телерадиокомпании решила выяснить, каким путем в Финляндию незаконно попадают украинские рабочие. На финских стройках, например, их сотни. В результате в Финляндии возник двойной рынок труда. Оказалось, что за этим стоит сложная схема работы финской и эстонской сторон.

Для Владимира, Артема и Евгения эта работа должна была быть прибыльной. Украинцы искали работу в строительной сфере и услышали о возможности заработать в Финляндии. Финляндию им разрекламировал двоюродный брат переехавшего в страну украинского предпринимателя. Якобы за несколько месяцев работы можно получить сумму, сравнимую с зарплатой на Украине за два года.

Только сначала надо поехать в Эстонию, чтобы получить все необходимые документы. А потом — на пароме в Финляндию. В Хельсинки украинский предприниматель покажет им стройплощадку и снимет для них жилье. Они будут получать 12 евро в час, рабочий день будет длиться восемь часов. Все будет абсолютно законно.

Тот самый украинский предприниматель встретил троицу уже в Хельсинки. Он создал в Финляндии фирму, в которой мужчины могли работать.

Вначале казалось, что все идет хорошо. В Финляндии мужчины открыли банковские счета и запросили идентификационные номера налогоплательщиков. Только вот на счетах деньги не появлялись. Часть зарплаты выдавали наличными. Оставшуюся часть обещали перевести на счет эстонской компании, которая оформляла мужчинам разрешения на работу. Эти деньги должны были прийти позже.

Вскоре строители поняли, что в этой истории много серых пятен.

Украинский предприниматель нелегально привез в Финляндию несколько десятков украинцев. За последние годы в Финляндии появилось много подобных фирм. Кроме Владимира, Артема и Евгения, в Финляндии незаконно работают сотни украинцев.

Из Украины в Эстонию и на корабле прямиком в Финляндию

Владимир, Артем и Евгений не знали, что они должны были работать главным образом в Эстонии. Если бы у них было годовое разрешение на работу и постоянная работа в Эстонии, они могли бы проработать три месяца в другой стране ЕС — например, в Финляндии. Но у них не было ни длительного разрешения на работу, ни постоянной работы в Эстонии.

Возможность отправить рабочих в другую страну должна решать проблему обеспечения временной рабочей силой. Но некоторые предприятия используют эту систему для сомнительных целей.

Мужчин отправили в Финляндию сразу же, как только документы были готовы. На все процедуры ушел всего один день.

Yle изучала вопрос незаконного использования так называемой «предоставленной рабочей силы» в Финляндии в течение месяца. Речь идет о сотрудниках иностранной фирмы, приехавших в Финляндию на временную работу.

Yle поговорила по телефону или лично с десятью рабочими, которые знали украинского предпринимателя или работали на него. В своем мнении о работодателе они сошлись. Некоторые вернулись в Украину. Кроме этого, Yle изучила историю фирм, которые привозят в Финляндию украинцев, а также прочитала отчеты чиновников о проверке фирм.

Yle не указывает в статье фамилии строителей, чтобы не усугублять их положение. Их проблемы — часть более обширного явления, и поэтому в статье также не упоминаются названия небольших компаний.

Среди иностранных рабочих на финских стройках раньше больше всего было эстонцев, но их количество уменьшилось, когда в Эстонии вырос уровень зарплат.

В последние годы на финские стройки начали приезжать рабочие из стран, не входящих в ЕС, особенно из Украины. Украинцы приезжают сюда преимущественно через Эстонию, Польшу и Латвию. Им выдают разрешение на работу в какой-нибудь стране ЕС, и запрашивать разрешение на проживание в Финляндии по рабочим причинам им уже не нужно.

Украинцы начали массово уезжать за границу в поисках работы, когда в стране началась война. Россия оккупировала и присоединила Крымский полуостров в 2014 году. В результате на заработки в Финляндию едут все больше украинцев.

За происходящим стоит сложная схема работы финской и эстонской сторон

Владимир, Артем и Евгений вскоре выяснили, что за работой предпринимателя стоит запутанная схема. Она должна была сбить с толку финских чиновников. В схеме принимали участие три компании, владельцы которых друг друга знали. В Эстонии одна компания занималась разрешениями на работу и вопросами социальной поддержки, вторая оформляла требующиеся в Финляндии документы. Украинский предприниматель следил за работой сотрудников в Финляндии.

По словам строителей, привезенных в Финляндию, единственной целью работы эстонских компаний была отправка рабочей силы в Финляндию.

Финские строительные фирмы заключили со всеми тремя фирмами договоры субподряда. Сами фирмы также заключили договоры о субподрядах между собой.

Украинцы не понимали, на какую компанию они работают. Одному из них выдали необходимую на стройке карточку с идентификационным номером с указанием восьми разных фирм. Если у одной из фирм начинались трудности, сотрудника переоформляли в другую. Так произошло по меньшей мере однажды.

Собеседники Yle называют разное количество украинцев, перевезенных предпринимателем в Финляндию. Один говорит о десяти, другой — о двух сотнях.

Украинский предприниматель нашел сотрудников по интернет-объявлению и пригласил знакомых. Он привез в Финляндию украинцев даже из своего родного поселка.

В 2019 году Строительный союз Финляндии, представляющий интересы строителей, наложил запрет на работу эстонской компании, оформляющей разрешения на работу. Это значит, что она не сможет брать подряды в Финляндии, пока не выплатит все причитающиеся деньги своим рабочим.

На еду — 50 евро, зарплата — когда-нибудь

В трехкомнатной квартире, снимаемой украинским предпринимателем, проживало семь строителей. Вся их зарплата уходила на проживание в Финляндии.

По словам Владимира, мужчина взял с него в качестве комиссии за прием на работу и оформление документов 700 евро. Также каждому из семерых мужчин нужно было платить 300 евро в месяц за аренду жилья. В итоге сумма получилась гораздо больше настоящей стоимости аренды квартиры.

Когда у предпринимателя появлялись сложности с налоговой, строители неделями сидели без работы. У них не было денег, и им была нужна еда.

«Он приходил в квартиру и давал нам по 50 евро, чтобы мы как-то выживали», — рассказывает Евгений.

Украинцы ничего не знали о финском законодательстве. Оплата труда работников, отправленных в Финляндию, должна соответствовать финскому уровню. Им обещали хорошую зарплату, но договоренности были нарушены практически сразу же. Позже выяснилось, что предприниматель изначально платил им очень мало. Переработки и дополнительные выплаты учтены не были. Выписок о зарплате не давали. Украинцы работали по 300 часов в месяц.

«Он говорил, что остальные деньги скоро придут или что зарплата сначала поступает в Эстонию, а потом переводится в Финляндию. Оправдания были всегда», — говорит Артем.

За два месяца до конца срока работ зарплату перестали выплачивать совсем. По словам Евгения, некоторым начальник был должен 10 тысяч евро.

В Финляндии незаконно работают сотни людей — чаще всего украинцы

Обычно украинцы незаконно работают в столичном регионе. Нелегальные работы идут как на небольших, так и на крупных проектах. По информации Yle, по объемам эти проекты можно сравнить со строительством торгового центра Tripla и центральной библиотеки Oodi.

На проекте по продлению ветки метро в городе Эспоо незаконно работали около 50 украинцев, большая часть — на строительстве станции Соукка.

Агентство регионального управления Финляндии отметило, что с 2017 года в одной только Южной Финляндии у работников более чем 250 строек не было права на работу в Финляндии. Крупнейшей группой были украинцы.

Как выяснилось при проверке предприятий и стройплощадок, около 5% иностранных сотрудников работают в Финляндии незаконно. Все являются выходцами стран, находящихся за пределами ЕС. Жители стран ЕС имеют неограниченное право на работу в Финляндии.

Вероятно, эта статистика — лишь вершина айсберга, потому что незаконных рабочих обнаруживают чаще всего во время неожиданных проверок.

Согласно статистике, в Финляндию ежегодно отправляют около 15 тысяч рабочих. По информации Yle, в Финляндию приезжают и по поддельным удостоверениям личности. Некоторым украинцам вовсе не выдают разрешения на работу или проживание, и они долгое время находятся в Финляндии незаконно.

Когда в связи с коронавирусом на границе Финляндии и Эстонии начались проверки, Пограничная служба сообщила Агентству регионального управления Финляндии, что границу еженедельно пытаются пересечь граждане третьей страны.

«Обычно проверок нет, так что они могут свободно перемещаться между Финляндией и Эстонией, и никто не знает, когда они приехали в Финляндию», — говорит специалист по охране труда Агентства регионального управления Финляндии Катья-Пиа Йену.

«Жизнь на Украине такова, что уезжать приходится»

Эксплуатация незаконной рабочей силы на строительных площадках — мучительная проблема, охватывающая всю Европу. Ведь свободное передвижение рабочей силы — один из столпов ЕС.

Украина — одна из самых бедных стран Европы. Миллионы отправляются в разные части Европы в поисках лучшей жизни.

В соседней Польше наблюдается нехватка строителей. Многие поляки уехали в страны Западной Европы за лучшим заработком. Сейчас украинцы стремятся к тому же.

Украинец может приехать работать в Польшу на полгода без специального разрешения на работу, если он найдет частное лицо или предприятие, которое будет ему платить. Это позволило Польше найти необходимую рабочую силу, но привело к эксплуатации украинцев. Многие терпят такое положение, потому что условия жизни в Польше лучше. Некоторые работают незаконно, чтобы уклониться от налогов и помочь своей семье.

«Даже низкая местная зарплата лучше украинской», — делится с Yle один украинский собеседник.

Ситуация становится для украинцев еще выгоднее, если их отправляют в подобные Финляндии страны на прибыльные для компаний подряды.

«Жизнь на Украине такова, что приходится уезжать и рисковать. В Финляндию приезжают за любой работой и зарплатой. Отчаявшихся легко обмануть».

У украинца накопились долги на десятки тысяч — предприятие заявило о банкротстве

Yle попыталась связаться с украинским предпринимателем, который привез в Финляндию украинских рабочих. В реестре предприятий нашлось несколько телефонных номеров. На звонок по первому телефонному номеру ответил раздраженный мужчина, сказавший, что не знает никакого украинского предпринимателя. На второй номер ответил мужчина, который был связан с украинским предпринимателем по каким-то неясным вопросам.

По третьему телефону мы наконец нашли нашего предпринимателя. Мужчина отрицал все претензии. Он рассказал, что выплачивал зарплату в соответствии с договором и не брал дополнительные деньги за аренду или разрешения на работу. Он платил наличными по просьбе самих украинцев.

Предприниматель сообщил, что тяжело болел и поэтому не смог ответить на звонки подчиненных, а также контролировать строителей, и работа встала.

«Они знали, на что соглашались, и пошли на это добровольно», — уверен предприниматель.

У него есть налоговый долг на десятки тысяч евро, а также другие долги, которые он набрал лично или через предприятие. Его фирма обанкротилась.

Предприниматель рассказывает, что получил большой счет из-за того, что один из подрядчиков разорвал договор с его компанией из-за задержек и низкого качества работы. Он называет строителей обманщиками, лентяями и непрофессионалами.

Yle подтвердила информацию у финского подрядчика: в работе украинцев была масса недочетов. Украинский предприниматель на стройплощадке не появлялся.

Финский субподрядчик нанял украинских рабочих через малознакомого человека. Документы фирмы вроде были в порядке.

Договор пришлось расторгнуть из-за того, что качество работ оказалось ниже заявленного. Исправление ошибок и задержки обошлись финской компании в 50 тысяч евро. Компания пыталась получить эти деньги у украинского предпринимателя, но безрезультатно.

По словам украинских рабочих, о неудовлетворительном качестве работы им сообщили уже после расторжения договора.

Украинский предприниматель, постоянно проживающий в Финляндии, говорит, что продолжает нанимать иностранных строителей. Теперь — через другую фирму, работающую в Финляндии.

Кроме него в Финляндии есть и другие предприниматели, которые привозят украинцев на финские стройки незаконными способами.

Полиция планирует провести масштабное расследование по делу об эксплуатации украинцев

По данным Yle, благодаря заявлениям о совершении преступлений Хельсинкская полиция получила данные о шести таких фирмах и приблизительно 20 украинских жертвах подобных ситуаций.

Заявления о преступлениях касаются разных фирм, но в их деятельности есть один объединяющий фактор: переезд в Финляндию через Эстонию, фиктивные фирмы и длинные цепочки субподрядчиков.

В соответствии с полученной информацией, полиция собирается объединить ряд случаев в одно большое расследование. Полиция считает, что эти случаи можно рассматривать как торговлю людьми, серьезное экономическое преступление и международную преступность.

Некоторые украинцы знали, что приезжают сюда за мутным заработком, но полиция подозревает, что многих вынудили работать в Финляндии.

При помощи расследования полиция надеется взять это явление под контроль. Полиция собирается сотрудничать с Пограничной службой.

Предварительное расследование все же начнется только в первой половине следующего года, поскольку у полиции Хельсинки накопились десятки нераскрытых дел по торговле людьми, связанных с рабочими мотивами. Эти дела накопились по той причине, что у полиции нет специальной группы для расследования преступлений, связанных с торговлей людьми. В сентябре правительство приняло решение профинансировать создание такой группы в 2021 году.

Расследование может осложниться тем, что местонахождение или даже личные данные некоторых обманутых украинских рабочих сейчас неизвестны. Эксплуатацию рабочих, как и торговлю людьми, могут отнести к дискриминации рабочей силы. Нарушения зарплатных выплат в Финляндии не относят уголовным преступлениям, а считают конфликтами на почве заработной платы.

Исследователь: в строительной сфере возник двойной рынок труда

Профессор социальной и общественной политики Университета Ювяскюля Нейтан Лилли входит в международную исследовательскую группу, которая изучает права иностранных работников в Европе. Он специализируется на украинских рабочих, отправленных через Польшу в Эстонию и Финляндию.

По мнению Лилли, рабочим нельзя выдавать разрешение на работу в той стране, где они не будут работать. Этой лазейкой многие пользуются. Например, компания, зарегистрированная в Эстонии, может создать филиал, к примеру, в Латвии, и привлекать через него рабочих в Финляндию. Финским подрядчикам и чиновникам могут давать разные данные.

Предприниматель может сообщить Агентству регионального управления, что в предприятии нет иностранных рабочих, и таким образом уйти от проверок разрешений на работу. Налоговой службе тот же предприниматель может заявить, что все рабочие — иностранцы, чтобы обойти налогообложение.

Заработав на эксплуатации рабочих достаточно, предприятие может «исчезнуть». «На память» о фирме остаются неоплаченные налоги и долги. Спустя какое-то время фирма вернется под другим именем или при помощи других посредников.

По мнению Лилли, в Финляндии возник двойной рынок труда. Если проблемы работников не будут изучены, ситуация может усугубиться. Может дойти до того, что больше никто не сможет контролировать нарушения в выплате зарплат. Так, по его мнению, произошло в Германии: немцы часто занимают только руководящие посты.

«Если число иностранных рабочих в Финляндии начнет неконтролируемо расти, финны исчезнут с рынка труда, потому что для фирм их услуги будут слишком дорогими. На фирмах в этом случае лежит большая ответственность», — рассуждает Лилли.

Парадокс строительной сферы в Финляндии заключается в том, что в то время, пока компании жалуются на нехватку квалифицированной рабочей силы, уровень безработицы в строительной сфере остается относительно высоким.

«Если мошенническим фирмам все будет сходить с рук, в какой-то момент порядочные компании осознают, что проигрывают им в конкуренции и захотят вести себя так же».

В Финляндию хочется вернуться — только на этот раз легально

Но давайте вернемся к строителям, которых заманил в Финляндию украинский предприниматель. Что же с ними в итоге произошло?

Когда им перестали платить, они не знали, к кому обратиться за помощью. Украинцы не говорят по-фински и знают только базовые выражения на английском. Позже кто-то сказал им о Строительном союзе Финляндии. Они маршем отправились в этот союз, который оказал им помощь. Генеральные подрядчики выдали мужчинам часть невыплаченной им зарплаты.

Владимир нашел новое место работы в Украине. Зарплата значительно ниже, чем в Финляндии, но он говорит, что ему хватает.

Владимир с удовольствием еще бы поработал в Финляндии. Финны — очень отзывчивые люди.

«Но в следующий раз я позабочусь о том, чтобы все было законно».