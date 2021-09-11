Трамп обвинил Байдена в поражении в Афганистане

Бывший президент США Дональд Трамп в годовщину терактов 11 сентября обвинил нынешнего хозяина Белого дома Джо Байдена в поражении в Афганистане и обещал снова сделать Америку великой.
«Это 20-й год войны, и он должен был стать годом победы, чести и силы. Вместо этого Джо Байден и его некомпетентная администрация потерпели поражение и сдались. Мы будем жить дальше, но, к сожалению, наша страна останется раненой долгое время. Мы будем бороться, чтобы восстановиться после унижения, вызванного этой некомпетентностью. Не бойтесь, Америка снова станет великой», — говорится в видеообращении бывшего президента, распространенном в субботу.
Трамп также выразил соболезнования семьям, чьи родные погибли в терактах 11 сентября 2001 года. Также он вспомнил 13 американских военнослужащих, погибших в результате теракта в аэропорту Кабула 26 августа 2021 года. «Гибель этих 13 великих воинов, а также ранения многих других никогда не должны были произойти», — добавил он.
Ряд предыдущих президентов США участвуют в субботу в траурных мероприятиях к годовщине террористических атак. Барак Обама и Билл Клинтон находятся на мемориале в Нью-Йорке, Джордж Буш — младший — на мемориале в Шанксвилле (Пенсильвания). Однако Трамп решил не принимать участие в этих мероприятиях. Этим вечером он выступит комментатором боксерского поединка во Флориде.
Байден между тем обратился к американцам в пятницу вечером, призвав нацию к единству. В последние недели Байден подвергается критике в связи с тем, что на 20-ю годовщину террористической атаки у власти в Афганистане снова находятся талибы.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016