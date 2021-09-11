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Трамп обвинил Байдена в поражении в Афганистане
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Трамп обвинил Байдена в поражении в Афганистане
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Зеленский хотел бы остаться в стране после окончания президентского срока

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Трамп обвинил Байдена в поражении в Афганистане

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Трамп обвинил Байдена в поражении в Афганистане

Бывший президент США Дональд Трамп в годовщину терактов 11 сентября обвинил нынешнего хозяина Белого дома Джо Байдена в поражении в Афганистане и обещал снова сделать Америку великой.

«Это 20-й год войны, и он должен был стать годом победы, чести и силы. Вместо этого Джо Байден и его некомпетентная администрация потерпели поражение и сдались. Мы будем жить дальше, но, к сожалению, наша страна останется раненой долгое время. Мы будем бороться, чтобы восстановиться после унижения, вызванного этой некомпетентностью. Не бойтесь, Америка снова станет великой», — говорится в видеообращении бывшего президента, распространенном в субботу.

Трамп также выразил соболезнования семьям, чьи родные погибли в терактах 11 сентября 2001 года. Также он вспомнил 13 американских военнослужащих, погибших в результате теракта в аэропорту Кабула 26 августа 2021 года. «Гибель этих 13 великих воинов, а также ранения многих других никогда не должны были произойти», — добавил он.

Ряд предыдущих президентов США участвуют в субботу в траурных мероприятиях к годовщине террористических атак. Барак Обама и Билл Клинтон находятся на мемориале в Нью-Йорке, Джордж Буш — младший — на мемориале в Шанксвилле (Пенсильвания). Однако Трамп решил не принимать участие в этих мероприятиях. Этим вечером он выступит комментатором боксерского поединка во Флориде.

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Байден между тем обратился к американцам в пятницу вечером, призвав нацию к единству. В последние недели Байден подвергается критике в связи с тем, что на 20-ю годовщину террористической атаки у власти в Афганистане снова находятся талибы.

Афганистан, Дональд Трамп, Талибан
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