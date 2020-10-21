Ученые выяснили, что школы не виноваты в распространении COVID-19

На фоне второй волны пандемии коронавируса мир снова начинает вводить некоторые карантинные ограничения. Например, правительства европейских стран сейчас пытаются решить вопрос закрытия школ, поскольку школы могут стать одним из эпицентров распространения COVID-19. Однако, серия исследований поставила под сомнение роль школ в распространении коронавируса, пишет Financial Times.

Исследования, проведенные в Германии и Норвегии, а также два обзоры, посвященные образованию во всем мире, свидетельствуют о том, что повторное закрытие школ на карантин, скорее всего, будет иметь ограниченное влияние на сдерживание вируса.

Результаты этих исследований, вероятно, подарят надежду политикам, обеспокоенных тем, что закрытие школ может привести к отставанию значительного количества учеников и ограничит возможности родителей вернуться на работу.

Результаты одного из исследований предполагают, что дети редко являются источником заражения.

Исследования были проведены на фоне роста усталости и беспокойства среди руководителей школ, которые пытаются справиться с давлением, вызванным карантином и подозрением о заболеваемости среди учеников и учителей.

Официальные данные во вторник показали, что 46% английских общеобразовательных школ имели по крайней мере одного ученика в изоляции из-за потенциального контакта с инфицированным работником учебного заведения.

Немецкий Институт экономики труда в городе Бонн на прошлой неделе опубликовал анализ, который выявил, что количество новых случаев болезни в стране не выросло, когда школы снова открывались после летних каникул.

Инго Исфординг, Марк Липферт и Нико Пестель, авторы отчета, утверждают, что количество новых подтвержденных случаев коронавируса самом деле постепенно уменьшается в немецких федеральных землях, которые восстанавливали работу школ, по сравнению с теми, которые этого не делали.

«Этот результат, безусловно, противоречил нашим ожиданиям», — сказал Исфординг.

За последние недели в Германии наблюдается стремительный рост новых случаев болезни, но опросы управлений образования в 16 федеральных землях Германии, проведенные немецкими СМИ, выявили отсутствие доказательств того, что именно школы стали источниками распространения коронавируса.

Ученые немецкого Института экономики труда объясняют низкий уровень инфицирования в немецких школах, участвовавших в опросе, строгими гигиеническими мероприятиями, включая ношение масок, проведение уроков в небольших фиксированных группах и быстрое тестирование и введение карантинных ограничений в отдельных классах при необходимости, если учитель или ученик получил положительный тест на коронавирус.

Национальный институт здравоохранения Норвегии заявил о том, что в период с июня по октябрь анализ источников заражения коронавируса показал, что большинство учеников, которые получают положительный тест на коронавирус, инфицируются вне школы.

Анализ опубликованных исследований школьных вспышек COVID-19 во всем мире, проведенный учеными Эдинбургского университета в этом месяце, указывает, что сейчас пока рано говорить с полной уверенностью о роли школ в распространении коронавируса, ведь данных еще недостаточно, однако, результаты исследований показывают, что уровень заражения в школах целом низкий среди учеников, чего нельзя сказать об учителях и других работниках учебных заведений.

Полученные данные отражают два обзоры имеющихся доказательств, проведенных Всемирной организацией здравоохранения и Европейским центром по профилактике и контролю заболеваний, в результате которых был сделан вывод, что у большинства детей симптомы не проявляются, а в школах мало доказательств передачи заболевания.

Доцент Лондонской школы гигиены и тропической медицины Гвен Найт, которая занимается разработкой базы данных отчетов о вспышках болезни во всем мире, сказала, что к этому времени она обнаружила сравнительно мало «инцидентов» с коронавирусом в образовательных условиях.

«Школы должны быть важными, учитывая то, что там объединяется много социальных групп, начиная от учеников, родителей и работников образовательных учреждений. Но пока нам достаточно трудно найти прямые доказательства передачи коронавируса в школьных условиях, однако мы еще не имеем достаточного количества данных, чтобы делать однозначные выводы», — добавляет Гвен Найт.