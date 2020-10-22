Лишь 60% ПЦР-тестов в Украине показывают правильный результат

Лишь 60% всех ПЦР-тестов дают правильный результат, в частности потому, что в месте сбора материалов для исследования вируса может не оказаться. Об этом изданию «РБК Украина» рассказал глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.
Он добавил, что в Минздраве уже дошли до метода выявления коронавируса в организме пациента путем клинико-лабораторного исследования.
«Сегодня диагноз коронавирусной инфекции устанавливается на основании клинических исследований и на основании рентгенологических исследований. В 40% (при ПЦР-тестировании — ред.) действительно у носителя заболевания (коронавирус — ред.) не обнаруживается», — сказал Рубан.
Напомним что в Украине по состоянию на утро четверга, 22 октября, зафиксировано новое рекордное число заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 — 7 053 новых случаев, выздоровели 2 679 человек, умерли 116.
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