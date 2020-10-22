Ученые впервые описали подробности самой страшной катастрофы в истории Земли

Ученые Центра изучения океана и Центра изучения геологических наук имени Гельмгольца в Германии впервые описали подробную картину глобальной катастрофы, которая произошла на Земле 252 миллиона лет назад, сообщает EurekaAlert.

В результате катастрофы на Земле вымерли 95 процентов морских и 75 процентов сухопутных животных. Считается, что ее причиной стала вулканическая активность на территории нынешней Сибири на границе пермского и триасового периодов, однако точных доказательств этого не было.

В исследовании немецкие ученые использовали раковины ископаемых брахиопод, которые были отложены на дне мелководных шельфовых морей океана Тетис 252 миллиона лет назад. Измерив изотопы элемента бора в окаменелых раковинах, они смогли определить изменение значений pH морской воды до и после массового исчезновения видов. Так как на уровень pH влияет содержание углекислого газа в атмосфере, стало возможно реконструировать и эти данные.

Оказалось, что обширные излияния магмы высвободили огромное количество парникового газа. Его накопление в атмосфере длилось несколько тысячелетий, что вызвало сильное потепление и подкисление океана. Это привело к исчезновению морских кальцифицирующих организмов.

Парниковый эффект обусловил повышение температуры и химическое выветривание на суше. Множество питательных веществ попало в океаны, чрезмерно удобряя их, разрастались мертвые зоны, лишенные кислорода. Воздействие сразу нескольких факторов уничтожило разные группы животных.

Как пояснила руководитель группы исследователей Хана Юрикова, древние извержения вулканов не стоит сравнивать с антропогенными выбросами углеродов: сжигание всего ископаемого топлива не приведет к такому же росту CO2 в атмосфере, как на границе пермского и триасового периодов.

«Вместе с тем беспокойство вызывает тот факт, что темпы накопления парникового газа сейчас в 14 раз превышают темпы, наблюдаемые во время величайшей биологической катастрофы в истории Земли», — добавила ученый.