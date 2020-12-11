«Никто не может быть выше закона»: евродепутат раскритиковала планы Зеленского распустить Конституционный суд

Намерение президента Украины Владимира Зеленского неконституционным путем «перезагрузить» Конституционный суд является нарушением европейских норм. Даже в ситуации, когда есть претензии к работе судебной системы, политические решения должны соответствовать законодательству.

Об этом заявила в комментарии Капиталу депутат Европейского парламента Раса Юкнявичене, комментируя ситуацию, которая сложилась после решения КС об отмене уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации.

«Верховенство права — это основа Европейского Союза. Понимая важность антикоррупционных реформ, Украина на своем пути к европейской интеграции должна оставаться приверженной общим ценностям и отдавать приоритет верховенству закона в процессе принятия решений. Таким образом, даже в ситуации, когда могут возникнуть обоснованные сомнения в работе судебной системы, решения должны соответствовать национальному законодательству. Никто не может быть выше закона. Если допустить преобладание незаконных решений, это создаст опасный прецедент», — считает политик.

В то же время она напоминает, что и судебные решения должны быть законными и оправданными. Этого, по мнению европарламентария, можно добиться путем проведения эффективной судебной реформы.

«Украина должна найти собственное решение. В этом процессе очень важна роль парламента», — считает она, напоминая о необходимости учитывать позицию профессионалов в области права, а также украинского общества.

«В продвижении надлежащего управления и верховенства закона нужна синергия политического опыта, опыта экспертов и позиции гражданского общества. Это — ключ к выработке эффективного решения. Как и любая другая реформа, судебная реформа это в первую очередь политическое решение, вопрос политической воли и ответственности перед гражданами. Таким образом, реформу должны возглавлять политики. В то же время Европейский Союз всегда подчеркивал важность прозрачного процесса и инклюзивных консультаций, особенно когда речь идет о важных для страны реформах. Поэтому я настоятельно рекомендую провести подробные консультации с экспертами в области права, а также с обществом», — подчеркнула евродепутат.

Раса Юкнявичене — литовский политик, бывший министр обороны Литовской Республики. С 2019 года — член Европарламента.

Как сообщалось, 27 октября 2020 года КС принял решение, которым признал неконстититуционными ряд положений закона «О предотвращении коррупции» и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. В своем решении суд, в частности, резюмировал, что законодатель «не соблюдал принципы справедливости и пропорциональности, как элементы принципа верховенства права», а таким образом ст.366-1 (декларирование недостоверной информации) УК Украины противоречит ч.1 ст.8 Основного закона страны.

После этого президент Владимир Зеленский инициировал роспуск нынешнего состава КС, несмотря на то, что данное решение не предусмотрено законодательством.

Решение относительно судьбы КС пока не принято, вместо этого депутаты проголосовали законопроект о восстановлении ответственности за недостоверное декларирование, в котором смягчили наказание за подачу неверных сведений.