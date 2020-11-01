Разумков уверяет, что в Украине созданы все условия для борьбы с коррупцией

Для эффективной борьбы с коррупцией в Украине созданы все условия, главное, чтобы соответствующие структуры выполняли свои функции.

Такое мнение в интервью Укринформу выразил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

«На сегодня вся вертикаль борьбы с коррупцией сформирована. Теперь остается, чтобы она эффективно выполняла свои функции», — заявил политик.

Верховная Рада 9-го созыва, по его словам, сделала многое, обеспечив антикоррупционные органы возможностями работать. В частности, нынешний парламент вернул статью за незаконное обогащение, запустил работу Высшего антикоррупционного суда и тому подобное.

Разумков также вспомнил, что в вопросе электронного декларирования Верховная Рада обеспечила дополнительные механизмы, сделав более прозрачным этот процесс.