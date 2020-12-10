Евродепутат считает недопустимой попытку Зеленского распустить Конституционный суд

Намерение президента Украины Владимира Зеленского неконституционным путем «перезагрузить» Конституционный суд является опасным и недопустимым. Конституционный кризис нужно решать через заполнение вакансий в КС кандидатами, которые пройдут тщательную проверку и которых поддержит большинство политических сил.

Об этом заявил в комментарии Капиталу депутат Европейского парламента Михаэль Галер, комментируя ситуацию, которая сложилась после решения КС об отмене уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации.

«Не допускается прекращение полномочий судей по политическим мотивам, противоречащим нормам конституции. Даже на явно неконституционное решение суда нельзя реагировать неконституционным образом», - заявил он.

Евродепутат рад, что такое неприемлемое, по его мнению, вмешательство в работу судебной системы в конечном итоге не произошло.

«В противном случае это могло бы создать опасный прецедент», - полагает он.

Европейский парламентарий предлагает решать конституционный кризис в Украине путем заполнения всех вакантных мест в Конституционном суде, а не путем его роспуска и набора новых судей.

«В кратчайшие сроки вакантные места в Конституционном суде должны быть заполнены кандидатами, которые пройдут тщательную проверку и которые, в идеале, будут поддержаны широким политическим большинством, дающим кандидатам доверие для выполнения своих функций, - независимо и в соответствии с текстом и духом конституции», - полагает он.

При этом европейский депутат предложил свою систему отбора новых судей КС.

«Я бы предложил такой способ подбора судей, когда право вносить предложения касательно кандидатур принадлежит различным группам в Верховной Раде, после чего следует всестороннее рассмотрение этих кандидатур и голосование 2/3 голосов. Это гарантирует, что выдвигаемые кандидатуры будут приемлемы не только для какой-то одной политической силы. Впрочем, есть и другие способы выбора судей. В конце концов, важно, чтобы они пользовались доверием общества», - отметил европейский депутат, заверив, что Европейский Союз готов помогать Украине в реформе системы правосудия и внедрении европейских стандартов.

Михаэль Галер – член Христианско-демократического союза Германии. Депутат Европейского парламента с 1999 года.

Как сообщалось, 27 октября 2020 года КС принял решение, которым признал неконстититуционными ряд положений закона «О предотвращении коррупции» и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. В своем решении суд, в частности, резюмировал, что законодатель «не соблюдал принципы справедливости и пропорциональности, как элементы принципа верховенства права», а таким образом ст.366-1 (декларирование недостоверной информации) УК Украины противоречит ч.1 ст.8 Основного закона страны.

После этого президент Владимир Зеленский инициировал роспуск нынешнего состава КС, несмотря на то, что данное решение не предусмотрено законодательством.

Решение относительно судьбы КС пока не принято, вместо этого депутаты проголосовали законопроект о восстановлении ответственности за недостоверное декларирование, в котором смягчили наказание за подачу неверных сведений.