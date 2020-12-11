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Зеленский обещает учесть позицию Венецианской комиссии по ситуации вокруг КС

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Зеленский обещает учесть позицию Венецианской комиссии по ситуации вокруг КС

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что принятые Комиссией Совета Европы за демократию через право (Венецианской комиссией, ВК) решения по Конституционному суду Украины (КС) позволят избежать вреда антикоррупционной реформе в стране.

«Благодарен Венецианской комиссии и Джанни Букиккио (глава ВК — ИФ) за решение по КС. Два одобренных документа дают важные ориентиры, как избежать непоправимого вреда антикоррупционной реформе и реформировать КС так, чтобы нынешняя ситуация не повторилась. Позиции Комиссии учтут при подготовке судебной реформы в Украине», — написал Зеленский в Twitter в пятницу.

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Напомним, в заключениях Венецианской комиссии по срочному запросу президента Украины относительно оценки конституционной ситуации, сложившейся после решения КСУ от 27 октября 2020 года, отмечается, что Конституции суд Украины нуждается в реформировании и деполитизации, а не в наказании.

Венецианская комиссия, КС, Владимир Зеленский
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Пятница, 11 декабря 2020
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