Частные лаборатории сейчас проводят около 12 тыс. ПЦР-тестирований в сутки

В октябре-ноябре частные лаборатории в сутки проводят в среднем около 12 тыс. ПЦР-тестирований, сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.
«По состоянию на ноябрь ПЦР-исследования проводят 124 лаборатории всех форм собственности, из них 66 лаборатории государственных и коммунальных медучреждений, 58 — частные. В октябре-ноябре частные лаборатории проводят в среднем 12 тыс. исследований в сутки (30% от всех исследований)», — сказал чиновник, которого цитирует Интерфакс-Украина.
Кроме того, замминистра отметил, что большую часть забора образцов для ПЦР-тестов проводят мобильные бригады.
По его словам, за апрель-ноябрь 2020 года мобильные бригады осуществили 1,67 млн заборов образцов для проведения исследований методом ПЦР. Больше всего таких выездов они осуществили в Киеве, Тернопольской и Киевской областях, наименьшее — в Черниговской, Полтавской и Луганской областях. Наибольшее количество бригад функционирует в Харьковской, Днепропетровской и Львовской областях, наименьшее — в Киевской, Луганской и Кировоградской областях.
«Взнос мобильных бригад в тестирование существенный и имеет потенциал к расширению. Мы проанализировали количество исследований за последние четыре месяца: в июле провели 370 тыс. ПЦР-тестирований (161 тыс. образцов отобрали мобильные бригады — 44%), в августе провели 521 тыс. ПЦР-исследований (40% мобильными бригадами), в сентябре — 727 тыс. (42%), в октябре — 990 тыс. (48% мобильными бригадами). С апреля по конец октября выделено 251 млн грн на работу мобильных бригад», — добавил Ляшко.
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