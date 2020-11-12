«Нафтогаз» уже успел получить 19 миллиардов убытка

За 9 месяцев 2020 года НАК «Нафтогаз Украины» получил 18,7 миллиарда гривен убытка, в то время как за аналогичный период прошлого года «Нафтогаз» получил прибыль в размере 19,9 миллиарда гривен.

Об этом написал бывший топ-менеджер «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

«О таких данных по отчетности Нафтогаза как отдельного юридического лица меня неофициально поинформировали мои источники. Теперь хочется услышать официальную информацию от Нафтогаза и от правительства. Также хотелось бы увидеть и консолидированную отчетность группы Нафтогаза», — написал Витренко.

«Объясняя убытки за первое полугодие, руководство Нафтогаза ставило в пример Shell, у которого тоже за этот период был убыток. Мол, эти убытки — не следствие неэффективного менеджмента, а следствие снижение цен на газ и нефть, от которого страдают все нефтегазовые компании», — добавил он, уточнив, что за 9 месяцев прибыль Shell составила 489 млн долларов.

Также Витренко отметил, что цена на газ на оптовом рынке Украины выше, чем в Европе.

«...Нафтогаз еще до сих пор не опубликовал и не прокомментировал свою финансовую отчетность за 9 месяцев... Это очередное подтверждение того, что Нафтогаз декларирует прозрачность, а на практике мы видим противоположные вещи. А Наблюдательный совет традиционно закрывает на это глаза», — заявил Витренко.