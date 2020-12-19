Олимпиада в Токио обойдется в $15,4 млрд

Сумма расходов, которая потребуется для проведения летней Олимпиады и Паралимпиады в Токио в 2021 году, составит около 1,6 трлн иен ($15,4 млрд). Об этом сообщает газета Nikkei со ссылкой на источники.
По ее данным, большую часть расходов (721 млрд иен — около $6,9 млрд), возьмет на себя организационный комитет «Токио-2020». Оставшуюся сумму оплатят токийские власти (702 млрд иен — около $6,7 млрд) и правительство Японии (221 млрд иен — около $2,1 млрд). При этом объем расходов, потребовавшийся на перенос проведения соревнований с 2020 на 2021 год, составил 294 млрд иен (около $2,8 млрд). Кроме того, на осуществление мер по предотвращению заражений коронавирусом на Играх будет отведено 96 млрд иен (около $929 млн).
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр «Токио-2020» сохранено.
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