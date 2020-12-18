В Австрии вводят третий жесткий локдаун с 26 декабря

Власти Австрии вводят с 26 декабря 2020 года по 24 января 2021 года третий жесткий карантин, чтобы сдержать распространение пандемии COVID-19 в праздничные дни. Об этом сообщил в пятницу канцлер Австрии Себастьян Курц.
Как пояснил Курц, показатели заболеваемости снизились в результате второго жесткого карантина с ноября по декабрь, но в целом цифры продолжают оставаться высокими.
В результате новых мер снова будут закрыты магазины и предприятия сферы услуг. Будет введено ограничение на выход населения из дома в течение всего дня за исключением похода на работу, за продуктами, на помощь людям, прогулку.
Первый жесткий карантин действовал в Австрии с марта по апрель этого года. С 3 ноября был введен мягкий карантин, который был ужесточен с 17 ноября. С 7 декабря власти частично отменили второй жесткий карантин. В стране открылись школы для младших классов, магазины, музеи, салоны красоты и массажа. Обычный карантин был продлен до 7 января. Ограничение выхода на улицу действует с 20:00 по 06:00. Закрыты бары и рестораны.
Согласно объявлению правительства, праздновать Рождество 24 и 25 декабря можно будет в коллективе не более чем из 10 человек, а отмечать Новый год 31 декабря — в присутствии только двух семей. Регионы страны получили право вводить масочный режим на улицах со скоплением людей. 17 декабря в Австрии было зарегистрировано рекордное за сутки число смертей среди зараженных коронавирусом SARS-CoV-2 — 218 человек. До этого суточный показатель смертности варьировался в пределах 100 человек. В общей сложности количество смертей пациентов с COVID-19 составило 5 127 человек.
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