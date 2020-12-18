Войти
В США одобрили еще одну вакцину – поставки начнутся немедленно
резонанс
В США одобрили еще одну вакцину – поставки начнутся немедленно
Власть снова обещает прорыв в рейтинге Doing Business
реформы
Власть снова обещает прорыв в рейтинге Doing Business

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

В Австрии вводят третий жесткий локдаун с 26 декабря

626
В Австрии вводят третий жесткий локдаун с 26 декабря

Власти Австрии вводят с 26 декабря 2020 года по 24 января 2021 года третий жесткий карантин, чтобы сдержать распространение пандемии COVID-19 в праздничные дни. Об этом сообщил в пятницу канцлер Австрии Себастьян Курц.

Как пояснил Курц, показатели заболеваемости снизились в результате второго жесткого карантина с ноября по декабрь, но в целом цифры продолжают оставаться высокими.

В результате новых мер снова будут закрыты магазины и предприятия сферы услуг. Будет введено ограничение на выход населения из дома в течение всего дня за исключением похода на работу, за продуктами, на помощь людям, прогулку.

Первый жесткий карантин действовал в Австрии с марта по апрель этого года. С 3 ноября был введен мягкий карантин, который был ужесточен с 17 ноября. С 7 декабря власти частично отменили второй жесткий карантин. В стране открылись школы для младших классов, магазины, музеи, салоны красоты и массажа. Обычный карантин был продлен до 7 января. Ограничение выхода на улицу действует с 20:00 по 06:00. Закрыты бары и рестораны.

Читайте также: Барак Обама назвал любимые фильмы 2020 года

Согласно объявлению правительства, праздновать Рождество 24 и 25 декабря можно будет в коллективе не более чем из 10 человек, а отмечать Новый год 31 декабря — в присутствии только двух семей. Регионы страны получили право вводить масочный режим на улицах со скоплением людей. 17 декабря в Австрии было зарегистрировано рекордное за сутки число смертей среди зараженных коронавирусом SARS-CoV-2 — 218 человек. До этого суточный показатель смертности варьировался в пределах 100 человек. В общей сложности количество смертей пациентов с COVID-19 составило 5 127 человек.

Австрия, коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 18 декабря 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Алексей Калиниченко
Алексей Калиниченко
политический аналитик

Коронавирус, «стая иностранных товарищей» и оппозиционер

Доборолись до самого края. Явление года - коронавирус. А самые влиятельные люди - послы западной «Большой семерки». Что нам расскажет сенсационный рейтинг-2020 «100 людей и явлений» от газеты «Вести».
Энн-Лаура Ле Канф
Энн-Лаура Ле Канф
основательница Ness Labs

Антибиблиотека: чем полезны непрочитанные книги

Цундоку» - красивое японское слово, описывающее привычку покупать книги, накапливать их, но не читать. Раньше я чувствовала себя виноватой из-за этой тенденции и старалась покупать новые книги только после того, как прочту те, что у меня уже есть. Однако концепция антибиблиотеки полностью изменила мое отношение к непрочитанным книгам. Непрочитанные книги могут быть так же полезны, как и прочитанные, если посмотреть на них в правильном свете.
Джордж Сорос
Джордж Сорос
финансист, создатель фонда «Открытое общество»

Цена капитуляции Меркель перед венгерско-польскими вымогателями

Клептократический режим премьер-министра Виктора Орбана в Венгрии и - в меньшей степени - антилиберальное правительство партии «Право и справедливость» в Польше наглым образом бросают вызов принципам, на которых построен Евросоюз. Если счесть этот вызов легитимной политической позицией, которая заслуживает признания и компромиссного решения, риски, с которыми сталкивается сейчас ЕС, лишь усугубятся, причём очень серьёзно.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016