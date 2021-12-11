Десятки тысяч человек протестуют в Вене против обязательной вакцинации от ковида

Более 40 тыс. человек вышли в субботу на демонстрации в столице Австрии против ограничительных мер и обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом сообщила венская полиция.

Как отмечается в распространенном сообщении, в правоохранительных органах исходят из того, что участие в акциях протеста приняли «почти 44 тыс. человек».

В Вене вторые выходные подряд проходят протесты против обязательной вакцинации от коронавируса.

В Австрии из-за четвертой волны пандемии ввели с 22 ноября по 12 декабря общенациональный локдаун для всех жителей и ограничения на выход из дома. Локдаун и план введения обязательной вакцинации с февраля 2022 года оказались непопулярны в австрийском обществе и привели к беспрецедентным массовым протестам.