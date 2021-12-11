Десятки тысяч человек протестуют в Вене против обязательной вакцинации от ковида

Более 40 тыс. человек вышли в субботу на демонстрации в столице Австрии против ограничительных мер и обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом сообщила венская полиция.
Как отмечается в распространенном сообщении, в правоохранительных органах исходят из того, что участие в акциях протеста приняли «почти 44 тыс. человек».
В Вене вторые выходные подряд проходят протесты против обязательной вакцинации от коронавируса.
В Австрии из-за четвертой волны пандемии ввели с 22 ноября по 12 декабря общенациональный локдаун для всех жителей и ограничения на выход из дома. Локдаун и план введения обязательной вакцинации с февраля 2022 года оказались непопулярны в австрийском обществе и привели к беспрецедентным массовым протестам.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016