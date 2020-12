Барак Обама назвал любимые фильмы 2020 года

Бывший президент США Барак Обама назвал одним из своих любимых фильмов уходящего года картину российского режиссера Кантемира Балагова «Дылда». Об этом Обама написал в пятницу в своем Twitter.

44-й президент США пояснил, что он и его жена Мишель, как и многие люди во всем мире, из-за пандемии нового коронавируса были вынуждены отказаться от походов в кинотеатры и коротать время дома за просмотром фильмов и телесериалов на сервисах потокового видео. Обама перечислил те из них, которые понравились ему с женой больше всего.

Этот список открыла картина «Ма Рейни: Мать блюза» (Ma Rainey’s Black Bottom). Затем следуют «Дылда», «Манк» (Mank), «Мартин Иден» (Martin Eden, 2019), «Бакурау» (Bacurau, 2019), «Кровные узы» (Let Him Go), «Коллектив» (Colectiv, 2019) и другие.

Действие фильма «Дылда» происходит в Ленинграде в 1945 году. Это история о двух фронтовых подругах, которые после войны пытаются заново начать мирную жизнь.