В Австрии могут ввести ночной локдаун для привитых от COVID

В Австрии рассматривают возможность ввода локдауна для привитых от COVID-19 в ночное время. Такое заявление сделал глава Министерства здравоохранения страны Вольфганг Мюкштайн, его слова передает телеканал ORF.

«Будут введены ограничения на выход в ночное время для вакцинированных людей. Это часть предлагаемого пакета мер», — заявил министр.

Как объяснил Мюкштайн, эксперты настаивают на необходимости принятия дальнейших мер по борьбе с распространением коронавируса, эти рекомендации уже обсуждались с властями страны и федеральных земель. Он указал на «драматическую ситуацию в отделениях интенсивной терапии» и отметил необходимость сокращения числа контактов между людьми. По оценке Мюкштайна, новые ограничения могут приняты уже в среду, 17 ноября.

Министр добавил, что ограничения будут действовать с 22:00, таким образом, рестораны не смогут продолжить ночную деятельность в этот период. Кроме того, власти рассматривают возможность ужесточения требований к ношению респираторов FFP2 в помещениях, увеличения числа ПЦР-тестов и ведения новых ограничений для мероприятий, сообщил глава ведомства.

С понедельника, 15 ноября, в Австрии вводится локдаун для всех людей старше 12 лет, кто не привит от COVID-19. Период локдауна продлится десять дней, непривитым запрещено покидать дома без особой причины. Исключение составят лишь те, кто отправился на работу, учебу, в магазин или в медицинское учреждение. Следить за исполнением ограничений будет полиция, нарушителям грозят штрафы, предупредили власти Австрии.

«Мы должны повысить уровень вакцинации. Она на позорно низком уровне», — объяснил решение канцлер страны Александр Шалленберг. По его оценке, локдаун коснется около 2 млн граждан Австрии, что составляет около трети населения страны.

Согласно информации The Washington Post, в Австрии прививку сделала рекордно низкая доля граждан среди других стран Западной Европы — около 65%. Вместе с тем в последние недели в стране выявляют рост числа ежедневно выявляемых заболевших коронавирусом. 13 ноября в стране выявили 11,5 тыс. новых заболевших инфекцией, тогда как неделей ранее врачи диагностировали коронавирус у 8,5 тыс. человек.