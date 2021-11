Австрия оставила без изменений правила въезда для украинцев

С 1 ноября в Австрии начало действовать обновленное постановление Минздрава относительно правил въезда в страну в связи с пандемией коронавируса.

Как передает Укринформ, правила въезда в республику из Украины остались без изменений, поездки в туристических целях остаются возможными для вакцинированных.

Новое постановление Минздрава содержит обновленный перечень «стран с ограниченным эпидемиологическим риском», въезд из которых в альпийскую республику возможен без карантина и регистрации при условии предъявления сертификата о вакцинации, справки о выздоровлении либо отрицательного результата теста на COVID-19. В этом списке находятся 49 стран, Украины среди них нет.

Украина по-прежнему остается в списке «других стран». Это означает, что въезд из Украины в Австрию продолжает оставаться возможным для всех целей путешествий, однако при определенных условиях. Без предварительной регистрации и последующего карантина украинцы могут въезжать в страну при предъявлении сертификата вакцинации от COVID-19 или справки о выздоровлении/наличии антител.

При этом, в постановлении обновляется требование относительно того, когда должна быть сделана последняя вакцинация — не более 360 дней до въезда (ранее было 270 дней). Что касается медицинской справки о преодолении инфекции в течение последних 180 дней либо справки о наличии нейтрализующих антител, то они должны быть не старше 90 дней.

Австрия признает следующие вакцины от COVID-19: Comirnaty/BNT162b2/Tozinameran (INN) от BioNtech/Pfizer; ChAdOx1_nCoV-19/ChAdOx1-S/AZD1222/Vaxzevria/ COVID-19 Vaccine AstraZeneca от AstraZeneca и Covishield от Serum Institute of India; Janssen от Johnson & Johnson/Janssen Pharmaceuticals; Moderna/mRNA-1273 от Moderna; Sinopharm/BIBP от Beijing Bio-Institute of Biological Products Co., Ltd.; Sinovac-CoronaVac vaccine, SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated.

Если же у путешествующего из Украины в Австрию не будет сертификата о полной вакцинации либо справки о выздоровлении, то он все равно сможет въехать в Австрию — однако с предварительной онлайн-регистрацией поездки и обязательным карантином. При этом, при въезде также нужно будет предоставить подтверждение об отрицательном результате теста COVID-19 (ПЦР-тест не старше 72 часов или тест на антигены не старше 48 часов). После въезда необходимо непременно пойти на 10-дневный карантин, который может быть прекращен при предъявлении отрицательного результата теста, но не ранее чем на пятый день после въезда.